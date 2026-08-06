نزوح نحو 7 آلاف شخص بسبب الأحوال الجوية في الفلبين

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم /الخميس/ نزوح ستة آلاف و929 شخصا من منازلهم جراء الأضرار الناجمة عن إعصار "لويس" والعاصفة الاستوائية "مايماي" والرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

وأفاد المجلس- في تقرير نقلته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن النازحين لجأوا إلى 39 مركز إيواء بعدما تسبب سوء الأحوال الجوية في وقوع فيضانات في 83 منطقة بمقاطعة "إيلوكوس" ومنطقة لوزون الوسطى وشبه جزيرة زامبوانجا، بالإضافة إلى منطقة "باجسامورو" ذاتية الحكم.. مشيرا إلى ورود تقارير تفيد بتدمير 12 منزلا على الأقل.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الفلبينية قامت حتى الآن بتقديم مساعدات بقيمة 1.38 مليون بيزو للسكان المتضررين جراء الأحوال الجوية السيئة.