بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم /الثلاثاء/، 8.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 4318 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - إلى 3990 نقطة، بارتفاع نسبته 0.09 بالمائة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.47 بالمائة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.05 بالمائة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمائة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.