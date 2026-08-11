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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع معدل البطالة في جنوب إفريقيا إلى 33.6% خلال الربع الثاني من 2026

ارتفاع معدل البطالة في جنوب إفريقيا إلى 33.6% خلال الربع الثاني من 2026
ارتفاع معدل البطالة في جنوب إفريقيا إلى 33.6% خلال الربع الثاني من 2026
أ ش أ

أظهرت بيانات هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا اليوم ارتفاع معدل البطالة الرسمي إلى 33.6% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ32.7% في الربع الأول، ما يعكس تزايد الضغوط على سوق العمل في البلاد.

وأفادت هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا ، في بيان، بارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 8.481 مليون شخص خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقارنة بـ8.137 مليون شخص في الربع السابق الممتد من يناير إلى مارس.

وظل معدل البطالة الرسمي في جنوب أفريقيا أعلى من 30% لأكثر من خمس سنوات ليبقى من بين أعلى معدلات البطالة في العالم، في ظل استمرار الضغوط على سوق العمل وتراجع قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة بالوتيرة المطلوبة.

وشهد سوق العمل خسائر واسعة في الوظائف خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مع انخفاض أعداد العاملين في 7 قطاعات من أصل 10 قطاعات تتابعها هيئة الإحصاء في البلاد فيما وسجل قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية أكبر خسائر الوظائف خلال الربع الثاني، يليه قطاعات التعدين والزراعة والتصنيع.

في المقابل، شهدت قطاعات التجارة والبناء والتمويل زيادة في أعداد العاملين خلال الربع الثاني، ما ساهم في الحد من حجم التراجع الإجمالي في سوق العمل.

وبحسب التعريف الموسع للبطالة، الذي يشمل الأشخاص الذين توقفوا عن البحث عن عمل، ارتفع معدل البطالة إلى 43.8% في الربع الثاني، مقارنة بـ43.7% في الربع السابق، ما يعكس اتساع نطاق أزمة سوق العمل في البلاد.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط التي يواجهها سوق العمل في جنوب أفريقيا، رغم التحسن المسجل في بعض القطاعات، وسط تحديات هيكلية تتعلق بضعف قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل بالوتيرة اللازمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

بيانات هيئة الإحصاء في جنوب إفريقيا ارتفاع معدل البطالة الضغوط على سوق العمل

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