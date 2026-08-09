كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026: المنتخب الكاميروني يحجز مقعدا في المربع الذهبي

حجز منتخب الكاميرون مقعداً في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بفوزه على نيجيريا بهدف دون رد في ربع النهائي اليوم الأحد.



وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب الكاميروني التأهل إلى مونديال السيدات وضرب موعداً مع نظيره المنتخب المغربي في نصف النهائي.

وتخطّى المنتخب الجزائري عقبة نظيره الكيني وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026 توتال إنيرجيز.





وجاء عبور الجزائر بعد تفوّقها على كينيا بهدفين نظيفين الإثنين في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وبصمت مارين دافور (14) وليندا بندريس (23) على هدفي منتخب الجزائر.

وبهذا الفوز الثمين رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى ست نقاط ليحسم عبوره إلى دور الثمانية من خلال المركز الثاني خلف نظيره المنتخب المغربي المتصدّر برصيد سبع نقاط.