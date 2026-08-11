قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط انتقادات لتجاهله ضحايا الزلزال.. نتنياهو يشيد باعتراف كولومبيا بسيادة إسرائيل على الجولان
هجوم يستهدف نقطة عسكرية لوزارة الدفاع السورية في ريف القامشلي
مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه
وشها اتنفخ شهرين | القصة الكاملة لـ تورط طبيب تجميل بعد بلاغ سيدة بالنزهة
الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة.. والأربعاء الذروة بـ 42 درجة محسوسة بالقاهرة
يجب تفكيك السلطة الفلسطينية.. سموتريتش يطالب نتنياهو بمنع عودة محمود عباس إلى رام الله
النقل البري تحذر من استخدام سيارات الربع نقل في تحركات المواطنين
قرار عاجل بـ صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس المأساوي
تعويضات عاجلة من صندوق العمالة غير المنتظمة لأسر ضحايا ومصابي حادث الدواويس
ناس رايحين يجيبوا لقمة العيش .. تأثر أحمد موسى بحادث الإسماعيلية
لأول مرة فى تاريخها .. الشبكة الموحدة للكهرباء تستوعب أحمال 40000 ميجاوات
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورشة عمل إقليمية لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وآليات تنمية الموارد الذاتية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
محمد عبد الفتاح

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوى محافظ قنا، فى فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وآليات تنفيذ اللوائح الخاصة بتنمية الموارد الذاتية المعدلة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وحضر فعاليات ورشة العمل أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان، والدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد نعمة نائب محافظ الوادى الجديد.

كما شارك فى ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، والدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسى وبناء القدرات بالمشروع. 

توجيهات رئاسية بدعم وتطوير الإدارة المحلية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الإدارة المحلية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على بناء جهاز إدارى محلى أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات، والاستجابة بصورة أسرع وأكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ أسوان أن تطوير الإدارة المحلية لا يقتصر فقط على تحديث الهياكل التنظيمية أو تطوير أساليب العمل، وإنما يمتد ليشمل رفع كفاءة العنصر البشرى، وتعزيز آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلى، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات ويعظم الاستفادة منها فى دعم خطط التنمية بالمحافظات.

محافظ أسوان يوجه الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة

ووجه محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، على ما تقدمه من دعم متواصل لجهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، وحرصها على متابعة برامج الإصلاح والتطوير وتطبيق الممارسات الإدارية الحديثة، بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز المحلى وتعزيز قدرته على تنفيذ خطط الدولة وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

ورشة العمل تستعرض تطوير الهياكل التنظيمية

ويأتى تنظيم ورشة العمل لإستعراض تطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى لمستويات الإدارة المحلية، ومنها المحافظة والمركز والوحدة المحلية.

وتناولت الورشة عرض الهياكل التنظيمية لوحدات الإدارة المحلية «القرية – المركز»، إلى جانب استعراض آليات العمل المقترحة لتفعيل تلك الهياكل وتحقيق التكامل بين مختلف المستويات الإدارية، بما يضمن وضوح الاختصاصات والمسؤوليات ورفع كفاءة الأداء.

جهود الدولة لتطبيق اللامركزية وتعزيز الموارد الذاتية

وتأتى ورشة العمل فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بصورة متوازنة، بما يعزز قدرة الوحدات المحلية على إدارة شؤونها والاستجابة لاحتياجات المواطنين وفقاً لأولويات كل محافظة ومركز ومدينة.

كما تستهدف الورشة دعم توجه الدولة نحو تعزيز وتنمية الموارد الذاتية المحلية، من خلال تطوير آليات حصر وتعبئة الموارد المتاحة، ومراجعة اللوائح المنظمة لعدد من الأنشطة ومصادر الإيرادات المحلية، بما يرفع كفاءة الإدارة المالية ويتيح موارد إضافية يمكن توجيهها لتحسين مستوى الخدمات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

تؤكد ورشة العمل إستمرار جهود الدولة فى تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، ورفع كفاءة نظم العمل، وتعزيز اللامركزية، وتنمية الموارد الذاتية، وتطوير قدرات الكوادر المحلية، بما يسهم فى بناء إدارة محلية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري: إحباط مخطط لتهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود الجنوبية.. صور

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

سيف جعفر

أحمد حسن: الزمالك ملزم بسداد 10 ملايين جنيه لـ سيف جعفر

ترشيحاتنا

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يلتقي أعضاء لجنة النواب لاستعراض الإجراءات التنظيمية بشأن خطوط المحمول

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

بالصور

طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي
كليات المرحلة الثانية2026 أدبي

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد