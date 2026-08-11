ورشة عمل إقليمية لتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وآليات تنمية الموارد الذاتية

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء دكتور مصطفى سليم الببلاوى محافظ قنا، فى فعاليات ورشة العمل الإقليمية لمناقشة آليات تطوير نظم عمل الإدارة المحلية، وآليات تنفيذ اللوائح الخاصة بتنمية الموارد الذاتية المعدلة.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحضر فعاليات ورشة العمل أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان، والدكتور هشام أحمد أبو زيد نائب محافظ الأقصر، وماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر، والمهندس محمد نعمة نائب محافظ الوادى الجديد.

كما شارك فى ورشة العمل الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية والبيئة للمشروعات القومية، والدكتور محمد عفيفى مدير مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، والدكتورة ناهد إسكندر مدير مكون التطوير المؤسسى وبناء القدرات بالمشروع.

توجيهات رئاسية بدعم وتطوير الإدارة المحلية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الإدارة المحلية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على بناء جهاز إدارى محلى أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات، والاستجابة بصورة أسرع وأكثر فاعلية لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ أسوان أن تطوير الإدارة المحلية لا يقتصر فقط على تحديث الهياكل التنظيمية أو تطوير أساليب العمل، وإنما يمتد ليشمل رفع كفاءة العنصر البشرى، وتعزيز آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلى، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات ويعظم الاستفادة منها فى دعم خطط التنمية بالمحافظات.

محافظ أسوان يوجه الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة

ووجه محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، على ما تقدمه من دعم متواصل لجهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، وحرصها على متابعة برامج الإصلاح والتطوير وتطبيق الممارسات الإدارية الحديثة، بما يسهم فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز المحلى وتعزيز قدرته على تنفيذ خطط الدولة وتحقيق مستهدفاتها التنموية.

ورشة العمل تستعرض تطوير الهياكل التنظيمية

ويأتى تنظيم ورشة العمل لإستعراض تطوير الهيكل المؤسسى والتنظيمى لمستويات الإدارة المحلية، ومنها المحافظة والمركز والوحدة المحلية.

وتناولت الورشة عرض الهياكل التنظيمية لوحدات الإدارة المحلية «القرية – المركز»، إلى جانب استعراض آليات العمل المقترحة لتفعيل تلك الهياكل وتحقيق التكامل بين مختلف المستويات الإدارية، بما يضمن وضوح الاختصاصات والمسؤوليات ورفع كفاءة الأداء.

جهود الدولة لتطبيق اللامركزية وتعزيز الموارد الذاتية

وتأتى ورشة العمل فى إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بصورة متوازنة، بما يعزز قدرة الوحدات المحلية على إدارة شؤونها والاستجابة لاحتياجات المواطنين وفقاً لأولويات كل محافظة ومركز ومدينة.

كما تستهدف الورشة دعم توجه الدولة نحو تعزيز وتنمية الموارد الذاتية المحلية، من خلال تطوير آليات حصر وتعبئة الموارد المتاحة، ومراجعة اللوائح المنظمة لعدد من الأنشطة ومصادر الإيرادات المحلية، بما يرفع كفاءة الإدارة المالية ويتيح موارد إضافية يمكن توجيهها لتحسين مستوى الخدمات وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

تؤكد ورشة العمل إستمرار جهود الدولة فى تطوير منظومة الإدارة المحلية من خلال تحديث الهياكل التنظيمية، ورفع كفاءة نظم العمل، وتعزيز اللامركزية، وتنمية الموارد الذاتية، وتطوير قدرات الكوادر المحلية، بما يسهم فى بناء إدارة محلية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ويدعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة.