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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأربعاء

اسعار العملات الأجنبية
اسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، استقرارًا نسبيًا، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء

 سجل سعر الدولار الأمريكي 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع. بينما بلغ سعر اليورو 57.92جنيه للشراء و58.12جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم نحو 67.78 جنيه للشراء و68.02 جنيه للبيع.

 بينما بلغ سعر الدولار الكندي 36.01 جنيه للشراء و36.13 جنيه للبيع.

ووصل الفرنك السويسري، 61.89 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدولار الأسترالي 35.36جنيه للشراء و35.55جنيه للبيع.

وأظهرت أسعار العملات في البنك الأهلي المصري وصول سعر 100 ين ياباني إلى نحو 31.51 جنيه للشراء و31.66 جنيه للبيع.

وسجلت الكرونة الدنماركية نحو  7.74جنيه للشراء و7.77جنيه للبيع.

وبلغ سعر  الكرونة النرويجية حوالي 5.28 جنيه للشراء و5.31 جنيه للبيع.

وسجلت الكرونا السويدية نحو 5.27 جنيه للشراء و5.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليوان الصيني نحو 7.44 جنيه للشراء و7.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية البنك الأهلي سعر الدولار سعر اليورو الجنيه المصري

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