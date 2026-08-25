نشوب حريق بمصنع بمنطقة عرب شركس بالقناطر الخيرية

شهد طريق شركس أبو الغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نشوب حريق داخل مصنع لتصنيع عيش التوست مكون من 3 طوابق، وسط تحرك عاجل من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق داخل مصنع لتصنيع عيش التوست، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وبدأت القوات في التعامل مع النيران ومحاصرتها لمنع امتدادها إلى المناطق والمنشآت المجاورة.



وأسفر الحريق عن إصابة شخص يدعى «حسن طارق»، يبلغ من العمر 25 عامًا، بحالة اختناق، وجرى نقله إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق وإجراء أعمال التبريد، فيما تكثف الأجهزة المختصة جهودها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع النيران، وحصر الخسائر والتلفيات.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.