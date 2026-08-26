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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من طرابزون بتركيا .. روجينا تتألق في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

روجينا
روجينا
سارة عبد الله

شاركت الفنانة روجينا، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت روجينا من طرابزون في تركيا في أجواء الطبيعة الساحرة، ولاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور ومتابعيها.

وحرص الفنان أشرف زكي، والفنان أحمد زاهر، والفنانة روجينا، على حضور مباراة طرابزون سبور أمام باشاك شهير، من مدرجات ملعب طرابزون التركي، لمساندة النجم المصري محمد صلاح، وسط أجواء حماسية وتشجيع كبير من الجماهير.

وشهدت مدرجات ملعب طرابزون حضور عدد من المشاهير المصريين، الذين حرصوا على دعم محمد صلاح خلال المواجهة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التركي «ترينديول سوبر ليج» لموسم 2026-2027.

ونجح محمد صلاح في قيادة طرابزون سبور لتحقيق فوز مهم على باشاك شهير بنتيجة هدفين مقابل هدف، بعدما تألق النجم المصري وسجل هدفي فريقه في المباراة.

روجينا انستجرام طرابزون

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