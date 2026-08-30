قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجل شقيق محمود ياسين.. وعمرو ياسين ينعى الراحل بكلمات مؤثرة
رئيس لجنة الحكام يكشف حقيقة واقعة محمد معروف خلال مباراة الأهلي وزد
بالتعاون مع جامعة نايف.. الداخلية تنظم ندوة حوكمة الحدود خلال الأحداث الكبرى
التعليم العالي: إعلان نتائج تنسيق طلاب مدارس STEM ومدارس النيل المصرية الدولية
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي
محافظو البنوك المركزية في أوروبا: العلاقة مع واشنطن تنزلق إلى مرحلة خطيرة
جيش الاحتلال: الضفة الغربية على حافة الانفجار.. ومخاوف من تصعيد واسع
هل حُسمت خطوته الأولى؟.. برشلونة يحدد مستقبل حمزة عبد الكريم بين الفريق الأول والرديف
استجابة لأولياء الأمور.. محافظ الأقصر يخفض تنسيق الثانوي العام للمرة الخامسة
كندا تقود تحركا لإنشاء بنك دفاعي بـ100 مليار يورو
عصام عبد الفتاح: من الصعب إقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم مصري
عصام عبد الفتاح: الجولة الثانية من الدوري بها أخطاء تحكيمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رومانو يحسم الجدل بشأن صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر

برشلونة
برشلونة
إسراء أشرف

حسم فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، الجدل الدائر حول إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر ميلان خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن إمكانية انتقال الإيطالي فيدريكو ديماركو إلى برشلونة، مقابل رحيل أليخاندرو بالدي إلى صفوف إنتر، بالتزامن مع الحديث عن تحركات أخرى بين الناديين.

لكن رومانو نفى تمامًا وجود أي مفاوضات بهذا الشأن، مؤكدًا أن برشلونة وإنتر لن يدخلا في أي صفقة خلال الميركاتو الحالي.

وقال رومانو عبر قناته على «يوتيوب»: «ظهرت الليلة العديد من التساؤلات حول إمكانية عقد صفقات تبادلية بين إنتر وبرشلونة، لكن الناديين لن يبرما أي صفقة».

وأضاف: «لا توجد أي فرصة أو إمكانية لحدوث ذلك، وهذا ينطبق أيضًا على الأنباء الخاصة بانتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة».

وأوضح خبير الانتقالات أن اسم أليساندرو باستوني ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى برشلونة، إلى جانب كريستيان روميرو، إلا أن هانز فليك لم يرغب في استكمال أي من هذه التحركات.

واختتم رومانو تصريحاته بالتأكيد على أن الشائعات التي ظهرت بشأن وجود صفقة جديدة بين برشلونة وإنتر لا تستند إلى أي تحرك حقيقي، قائلًا إن أي صفقة بين الناديين «لن تحدث هذا الصيف».

برشلونة إنتر ميلان لاوتارو فابريزيو رومانو ديماركو أليخاندرو بالدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

%64.9 للحقوق والآداب 60.1%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2026

محمد صلاح

كاراغر يعتذر لمحمد صلاح: «أنا آسف.. لم أقدّر ما قدمته لليفربول بما يكفي»

وائل جمعة مع محمد معروف

خاص.. أول رد من وائل جمعة على مفاجأة كريم حسن شحاتة بشأن محمد معروف وعلي محمود

حادث مطروح

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث دهس بشارع الإسكندرية بمرسى مطروح

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

هرم خوفو

بعد 4600 عام.. العلم يحل لغز صمود هرم خوفو أمام الزلازل

بيزيرا

تفاصيل جديدة بشأن موقف بيزيرا مع الزمالك

الاهلي

كواليس غضب نجم الأهلي بعد مواجهة زد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أرشيفية

إيران تشدد قبضتها على مضيق هرمز.. منع 30 سفينة من العبور

أرشيفية

بذريعة أمنية.. الاحتلال يضع يده على أراض فلسطينية جديدة في بيتونيا

زعماء تركيا والسعودية وباكستان خلال توقيع اتفاق مكة في السعودية

تركيا تعلن عقد أول اجتماع أمني لـ "اتفاق مكة" في إسطنبول.. غدا

بالصور

التونة أم الماكريل أم السالمون؟.. تعرف على الأفضل لصحتك

التونة والسالمون
التونة والسالمون
التونة والسالمون

بمذاق نادر.. طريقة عمل الاستربس المقرمش في المنزل

الاستربس
الاستربس
الاستربس

فستان كب .. ركين سعد بإطلالة وسعر صادم يثير الجدل

ركين سعد
ركين سعد
ركين سعد

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

حمى تكسير العظام

تكسير العظام.. مرض فيروسي يثير القلق بعد ظهوره محليًا بأمريكا

عدوى السالمونيلا

السالمونيلا تثير القلق.. حقيقة الخطر على البيض في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب القاهرة وبكين.. سبعون عامًا من الصداقة وشراكة تتجه نحو المستقبل

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الحب بين الاحتياج والخوف

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

المزيد