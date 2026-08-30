رومانو يحسم الجدل بشأن صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر

حسم فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، الجدل الدائر حول إمكانية حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة وإنتر ميلان خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وكانت تقارير قد تحدثت عن إمكانية انتقال الإيطالي فيدريكو ديماركو إلى برشلونة، مقابل رحيل أليخاندرو بالدي إلى صفوف إنتر، بالتزامن مع الحديث عن تحركات أخرى بين الناديين.

لكن رومانو نفى تمامًا وجود أي مفاوضات بهذا الشأن، مؤكدًا أن برشلونة وإنتر لن يدخلا في أي صفقة خلال الميركاتو الحالي.

وقال رومانو عبر قناته على «يوتيوب»: «ظهرت الليلة العديد من التساؤلات حول إمكانية عقد صفقات تبادلية بين إنتر وبرشلونة، لكن الناديين لن يبرما أي صفقة».

وأضاف: «لا توجد أي فرصة أو إمكانية لحدوث ذلك، وهذا ينطبق أيضًا على الأنباء الخاصة بانتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة».

وأوضح خبير الانتقالات أن اسم أليساندرو باستوني ارتبط في وقت سابق بالانتقال إلى برشلونة، إلى جانب كريستيان روميرو، إلا أن هانز فليك لم يرغب في استكمال أي من هذه التحركات.

واختتم رومانو تصريحاته بالتأكيد على أن الشائعات التي ظهرت بشأن وجود صفقة جديدة بين برشلونة وإنتر لا تستند إلى أي تحرك حقيقي، قائلًا إن أي صفقة بين الناديين «لن تحدث هذا الصيف».