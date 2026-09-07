حسام المندوه يكشف تطورات شركة الكرة واستثمارات الزمالك

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن ملف شركة الكرة لم يُغلق، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة مستمر في العمل على إنشائها، مع وجود اهتمام من مستثمرين مصريين وخليجيين بالشراكة.

وأوضح المندوه، خلال تصريحات لبرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه يفضل امتلاك الزمالك 51% من شركة الكرة مقابل 49% للمستثمر، بدلًا من حصول المستثمر على النسبة الأكبر، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حقوق النادي.

وأشار إلى أن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور لم يتقدم بعرض رسمي للاستثمار في الزمالك، بينما توجد عروض واهتمامات أخرى من مستثمرين داخل مصر وخارجها.

وكشف أن تقييم الزمالك سيتم وفق أصوله وإيراداته، من خلال شركات متخصصة تابعة للرقابة المالية، موضحا أن شركة الكرة ستضم الفريق الأول وقطاع الناشئين فقط.

وعن فرع الزمالك الجديد، أكد المندوه أن تكلفة المشروع ستتخطى مليارات الجنيهات، مع توقعات بعوائد استثمارية جيدة، مشيرًا إلى أن العمل قد يبدأ خلال أسابيع، بينما لا تزال إجراءات الترسية لاختيار المطورين جارية.

كما نفى تخصيص أرض أكتوبر لإقامة مول أو كومباوند، مؤكدًا أن الاستثمار سيكون في وحدات إدارية، على أن تُستخدم عوائد المشروع في سداد قيمة الأرض وجزء من ديون النادي.