إذا كنتِ تبحثين عن طريقة جديدة لتحضير البطاطس، فقد أصبحت البطاطس المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل من أكثر الوصفات انتشاراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

والسر في نجاحها أنها تجمع بين القوام المقرمش والطعم اللذيذ بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، للشيف رباب العمدة.

المكونات لوصفة بطاطس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

* 500 جرام بطاطس صغيرة أو متوسطة الحجم

* 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زبدة مذابة

* 3 فصوص ثوم مفروم

* ملعقة صغيرة بابريكا

* نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

* ملح حسب الرغبة

* بقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير بطاطس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

وصفة بطاطس تريند.. مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل

اغسلي البطاطس جيداً ثم ضعيها في قدر به ماء مغلي واتركيها حتى تنضج بنسبة 80% تقريباً، لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة حسب حجمها.

صفي البطاطس من الماء واتركيها تبرد قليلاً، ثم ضعيها في صينية فرن مبطنة بورق الزبدة. باستخدام قاع كوب أو طبق صغير، اضغطي على كل حبة بطاطس برفق حتى تصبح مفلطحة قليلاً دون أن تتفتت.

في وعاء صغير اخلطي الزيت أو الزبدة مع الثوم المفروم والبابريكا والملح والفلفل الأسود، ثم وزعي الخليط على سطح البطاطس بالتساوي.

أدخلي الصينية إلى فرن ساخن على درجة حرارة 220 مئوية لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى تكتسب لوناً ذهبياً وقواماً مقرمشاً. ويمكن تحضيرها أيضاً في القلاية الهوائية على درجة 200 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

أخرجي البطاطس من الفرن وزينيها بالبقدونس المفروم وقدميها ساخنة بجانب الدجاج المشوي أو اللحوم أو مع الصوص المفضل لديكِ.

نصيحة

للحصول على قرمشة إضافية، رشي القليل من الجبن البارميزان المبشور على البطاطس قبل إدخالها الفرن بدقائق، أو أضيفي رشة من الشطة إذا كنتِ تفضلين النكهات الحارة.