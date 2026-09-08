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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يسرا: الجيل الجديد من الفنانين رائع جدًا في التمثيل وحظهم وحش

الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
محمود محسن

كشفت الفنانة يسرا أنها تعتبر نفسها محظوظة كونها عاصرت أجيالًا من العظام، مثل المخرج يوسف شاهين، الذي تعلمت على يديه ما لم تكن ستتعلمه لو التحقت بجامعة هارفارد، على حد قولها، والزعيم عادل إمام.


وأضافت خلال لقاء مع برنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة «النهار»، قائلة: «محظوظة إني عاصرت وتعايشت مع هؤلاء العظام، مش هيتعوضوا، فيه حد زي يوسف شاهين وشبهه؟».

وتابعت أن كتابة وفكر وحيد حامد فين دلوقتي؟ فيه حاجة كده النهارده؟ أين شريف عرفة ويوسف شاهين مش موجود دلوقتي.


وأشارت إلى أن الأجيال الجديدة عندهم شكل تاني وأداء تاني مختلف، الجيل الجديد رائع جدًا في التمثيل، يمكن أحسن من ناس قدام كتير ورغم عظمة أدائهم التمثيلي، يبقى السؤال: ماذا يقدمون وماشيين على فكر إيه؟ هما بيلعبوا على فكرة الناس عاوزة إيه؟ أكشن، كوميدي وخلافه والمناخ كله تغير، وبالتالي عشان ينجحوا لازم ينقوا ده، وإلا مش هيشتغلوا، وعندهم حق في ده، لكن جيلنا أكثر حظًا إنه عاصر مفكرين وأساتذة».

إحسان عبد القدوس أشاد بأدائها

 وكشفت أن إحسان عبد القدوس أشاد بأدائها في «أنف وثلاث عيون»، قائلة: «كان في التلفزيون وكان جرا مايكون». وذكرت أن أنيس منصور قال لها: «عندنا وجه عالمي اسمه يسرا». وتساءلت: «الناس دي فين النهارده؟ محدش بيفتح الجورنال ومش بنقرا كلمة».

الفنانة يسرا أجيالً جامعة هارفارد عادل إمام يوسف شاهين

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