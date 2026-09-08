نيفين مختار: الصديق الحقيقي واحد.. والبعد عن الشخص المؤذي مش خيانة

تحدثت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، عن مفهوم الصداقة الحقيقية في الإسلام، والفرق بين الصديق والصاحب، مؤكدة أن الصديق الحقيقي هو من يكون سندًا وظهرًا لصديقه، ويحافظ على أسراره وأمانته، مشددة على أن خيانة الصديق من أصعب الأمور التي تؤثر في الإنسان نفسيًا.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين وشريف بديع في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن القرآن الكريم أشار إلى قيمة الصديق الحميم، مستشهدة بقول الله تعالى: «فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ»، لافتة إلى أن الصديق الحقيقي لا يكون مجرد شخص تجمعه بصديقه مواقف أو مناسبات، وإنما شخص يمكن الاعتماد عليه وقت الأزمات.

وأوضحت: «الصديق هو الظهر والحماية، واللي أنا لما يحصلي موقف ألجأ إليه وأحس إني ورايا حد فعلاً شايلني،ما أحملش هم أي حاجة في الحياة أبداً، أنا عارف إن أنا ليا حد في الحياة مهما حصل ومهما الناس كلهم بعدوا عني أنا عارف إن فلان موجود، والصديق الحقيق واحد والبعد عن الشخص المؤذي مش خيانة».

وأضافت: «لو جالكوا الصديق ده اللي تحسوا معاه فعلاً بالأمان والحب، إنه بيحبك من قلبه، ما تسيبهوش».