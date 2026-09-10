المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%

أصدر البنك المركزي الأوروبي قرارا برفع أسعار الفائدة؛ على الإيداع —وهو سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو— بمقدار 25 نقطة أساس، ليرتفع من 2.25% إلى 2.50%.

ووفق قرار البنك المركزي الأوربي ، فقد تم رفع أيضا سعر الفائدة الرئيسي لإعادة التمويل من 2.40% إلى 2.65%، في حين زاد سعر تسهيلات الإقراض الهامشي من 2.65% إلى 2.90%.

ويُعد هذا ثاني رفع لأسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

ووفقاً لأحدث البيانات، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس 2026.

وفي البيان ذاته، أبقى البنك المركزي الأوروبي على توقعاته للتضخم لعام 2026 عند 3.0%، بينما عدّل توقعاته لعامي 2027 و2028 لتصبح 2.5% و2.1% على التوالي.

كما تم رفع توقعات النمو إلى 0.9% لعام 2026 و1.4% لعام 2027 .