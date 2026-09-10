راحة أبنائنا أولا.. محافظ الغربية يتابع الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا ضرورة تهيئة المدارس ومحيطها والطرق المؤدية إليها، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات، بما يوفر بيئة آمنة ومنظمة لأبنائنا الطلاب، ويضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

توجيهات محافظ الغربية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، عقد اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمراجعة الاستعدادات كل في نطاقه، والتأكيد على جاهزية الطرق والأرصفة وأعمال الإنارة، ومراجعة شبكات تصريف مياه الأمطار ومطابق الصرف، ورفع المخلفات والإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس، وتنظيم الحركة المرورية، إلى جانب متابعة المواقف وتوافر السيارات على خطوط السير والالتزام بالتعريفة المقررة، خاصة الخطوط التي تخدم الطلاب من القرى والعزب، مع تكثيف الحملات التموينية والصحية والبيطرية والتأكد من سلامة الأغذية والسلع المتداولة بمحيط المدارس.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد المحافظ استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية، بما يضمن جاهزية كل ما يرتبط بالعملية التعليمية وتوفير أفضل الظروف لأبنائنا الطلاب، في إطار نهج المحافظة القائم على العمل كفريق واحد.

والجدير بالذكر أن محافظة الغربية بدأت استعداداتها للعام الدراسي الجديد مبكرًا، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس وتجهيز الفصول والمرافق، إلى جانب دخول 18 مدرسة جديدة الخدمة هذا العام وإضافة 350 فصلًا جديدًا، بما يسهم في خفض الكثافات وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير خدمة تعليمية أفضل لأبناء المحافظة في مختلف المراكز والمدن والقرى.