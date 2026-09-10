لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.. محافظ الوادي الجديد تشهد تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة بمركز حسن حلمي

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فعاليات تسليم بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الهمم بمركز الدكتور حسن حلمي بالخارجة، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، و محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيثُ قامت المحافظ بتوزيع (٣٠) بطاقة خدمات متكاملة للحالات بمركز الخارجة من إجمالي (٧٠) بطاقة وصلت للمحافظة، لافتةً أنه تم توزيع باقي البطاقات على المراكز الأخرى وفقًا للحالات المستحقة، مثمنةً جهود دمج وتمكين ذوي الهمم وتوفير كافّة سبل الدعم لهم، وضمان تمتعهم بكافّة الحقوق التي يكفلها القانون.