زاد العزة.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة مساعدات جديدة نحو غزة

بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم شاحنات المساعدات الإغاثية والإنسانية، في العبور من الأراضي المصرية إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر أبو سالم، باعتباره المنفذ الوحيد المخصص لمرور المساعدات الإغاثية والإنسانية من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة.

وقال زياد قاسم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، إن هذه القافلة تحمل الرقم 76 بعد الـ200 ضمن سلسلة قوافل «زاد العزة» التي تُسيّرها مصر إلى قطاع غزة، ويعمل الهلال الأحمر المصري على تجهيزها وتنظيمها.

وأوضح أن القافلة التي تحركت اليوم تضم أكثر من 3500 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية، تنوعت بين السلال والمواد الغذائية، التي تجاوزت 1400 طن، إضافة إلى المستلزمات الطبية التي بلغت أكثر من 800 طن.

وأشار إلى أن القافلة تضمنت أيضًا أكثر من 1300 طن من المواد البترولية المتنوعة، والمخصصة لتشغيل المنشآت الحيوية والمستشفيات التي لا تزال تعمل داخل قطاع غزة.

وأوضح قاسم أن دفعة جديدة من المرضى الفلسطينيين الذين أنهوا رحلة العلاج خارج القطاع عادت اليوم إلى الأراضي الفلسطينية، فيما تشهد المنطقة في الجانب المصري من معبر رفح حالة من التأهب القصوى استعدادًا لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين، تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية المختلفة لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.