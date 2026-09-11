قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العراق .. القضاء على عنصرين من داعش في ضربة جوية بمنطقة وادي الشاي
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد لواء خان يونس في حماس
دعاء الجمعة الأخيرة من ربيع الأول.. أفضل 70 دعوة تفتح لك أبواب الخيرات
انخفاض سعر الذهب اليوم الجمعة 11-9-2026.. عيار 21 بكام؟
جيش الاحتلال ينسحب من مرتفعات علي الطاهر
حبس عاطل 4 أيام سرق 50 هاتفا محمولا من محل بالقناطر الخيرية
الذهب يتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري عقب انتهاء الجولة الرابعة
مساء اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر 1448 هجرية
محافظ أسيوط يعتمد الأحوزة العمرانية لـ37 قرية وعزبتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4.3 مليون جرعة تحصين.. «الزراعة» تكشف حصيلة حملة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 29 أغسطس، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة وحتى الآن 4,336,163 جرعة تحصينية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الوقاية من الأمراض الوبائية، وتوسيع نطاق التغطية التحصينية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على إنتاجيتها ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي ما تم إعطاؤه بلغ 4,336,163 جرعة تحصينية؛ شملت تحصين 2,469,457 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و1,866,706 رأسًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

وأكد الأقنص أن الفرق البيطرية تواصل أعمالها الميدانية بجميع المحافظات وفقًا للخطة الموضوعة، مع استمرار أعمال الترقيم والتسجيل والتقصي والترصد الوبائي بالتوازي مع حملات الإرشاد والتوعية للمربين، بما يعزز من كفاءة منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة وكافة أوجه الدعم الفني للفرق البيطرية، مع المتابعة المستمرة لأعمال الحملة لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين والحيوانات المستهدفة، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار أعمال الحملة القومية بمختلف المحافظات، مع المتابعة المستمرة للموقف الوبائي، داعية المربين إلى التعاون مع اللجان البيطرية والالتزام ببرامج التحصين الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه من خلال أقرب وحدة بيطرية أو عبر الخط الساخن 19561، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا للجهود الوطنية في مكافحة الأمراض الوبائية.

الزراعة الحمى القلاعية الوادي المتصدع الحملة القومية وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا..رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

دينا محمد

استغاثة فتاة من التجمع الخامس: اكتشفت كاميرا في أوضة نومي وبيهددني بالفضيحة

محمد صلاح

أسطورة ليفربول يفتح النار على النادي بسبب محمد صلاح.. ماذا حدث؟

نيو جيزة

بالضرب والسباب.. سيدة أعمال تعتدي على فرد أمن بسبب إجراءات الدخول

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

الإيجار القديم

موعد نظر دعوى عدم دستورية المادة 7 من قانون الإيجار القديم.. تفاصيل

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها بأكتوبر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

اعتماد دولي جديد لمعايير GAHAR لمراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية

وزير الزراعة

استثمارات فرنسية جديدة على أرض مصر.. الزراعة تكشف تفاصيل التحركات المقبلة

الحمى القلاعية

4.3 مليون جرعة تحصين.. «الزراعة» تكشف حصيلة حملة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بالصور

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد