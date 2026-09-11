4.3 مليون جرعة تحصين.. «الزراعة» تكشف حصيلة حملة الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مواصلة أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت يوم السبت الموافق 29 أغسطس، حيث بلغ إجمالي ما تم تحصينه منذ انطلاق الحملة وحتى الآن 4,336,163 جرعة تحصينية على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الوقاية من الأمراض الوبائية، وتوسيع نطاق التغطية التحصينية، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والحفاظ على إنتاجيتها ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي ما تم إعطاؤه بلغ 4,336,163 جرعة تحصينية؛ شملت تحصين 2,469,457 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و1,866,706 رأسًا ضد مرض حمى الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.

وأكد الأقنص أن الفرق البيطرية تواصل أعمالها الميدانية بجميع المحافظات وفقًا للخطة الموضوعة، مع استمرار أعمال الترقيم والتسجيل والتقصي والترصد الوبائي بالتوازي مع حملات الإرشاد والتوعية للمربين، بما يعزز من كفاءة منظومة الوقاية والسيطرة على الأمراض الوبائية.

وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة وفرت اللقاحات البيطرية المعتمدة وكافة أوجه الدعم الفني للفرق البيطرية، مع المتابعة المستمرة لأعمال الحملة لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين والحيوانات المستهدفة، خاصة في القرى والنجوع والمناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار أعمال الحملة القومية بمختلف المحافظات، مع المتابعة المستمرة للموقف الوبائي، داعية المربين إلى التعاون مع اللجان البيطرية والالتزام ببرامج التحصين الدورية والإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه من خلال أقرب وحدة بيطرية أو عبر الخط الساخن 19561، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا للجهود الوطنية في مكافحة الأمراض الوبائية.