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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يبحث مع رئيس وكالة السياحة اليابانية تعزيز التعاون السياحي بين البلدين

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

التقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال زيارته لليابان للمشاركة في فعاليات معرض اليابان الدولي للسياحة (Tourism Expo Japan 2026)، رئيس وكالة السياحة اليابانية (JTA)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودفع حركة السياحة البينية بين مصر واليابان.
 

وكالة السياحة اليابانية

وحضر الاجتماع السفير راجي الأتربي سفير مصر باليابان، والأستاذة رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة، والسيد عماد فتحي رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان على قوة العلاقات التي تربط مصر واليابان، مشيرين إلى أن التعاون القائم بين البلدين في مجالي السياحة والآثار يمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي، ويأتي المتحف المصري الكبير كأحد أبرز أيقونات هذا التعاون.

وأشار شريف فتحي إلى تطلعه، خلال زيارته لليابان، إلى تبادل الرؤى والخبرات مع الجانب الياباني، وبحث تعزيز التعاون، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون السياحي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر واليابان، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون ودعم الحركة السياحية بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب رئيس وكالة السياحة اليابانية عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة السياحة والآثار لدفع حركة السياحة البينية بين البلدين، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه السائح الياباني للثقافة والحضارة المصرية.

كما وجه السيد شريف فتحي الدعوة إلى رئيس وكالة السياحة اليابانية لزيارة مصر والتعرف عن قرب على التنوع الكبير الذي تتمتع به المقاصد والمنتجات والتجارب السياحية المصرية، وهو ما رحب به الجانب الياباني.

كما وجه رئيس وكالة السياحة اليابانية الدعوة إلى السيد شريف فتحي للمشاركة في معرض Green Expo الذي سيُقام في اليابان.

وتُعد وكالة السياحة اليابانية (JTA) الجهة الحكومية المعنية بقطاع السياحة في اليابان، وتتبع وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية.
 

شريف فتحي وزير السياحة والآثار وكالة السياحة اليابانية السياحة مصر

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