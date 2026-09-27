كريم رمزي يرفض الهجوم على صلاح وحسام: «مش كل حاجة لازم يبقى فيها مجرم»

علق الإعلامي كريم رمزي على حالة الجدل التي صاحبت أزمة منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد مغادرة محمد صلاح معسكر الفراعنة، وتصريحات حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بشأن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أنه لا يستطيع وصف محمد صلاح بأنه يتهرب من المسؤولية، مستشهدًا بما قدمه اللاعب مع منتخب مصر، قائلًا: «ما هو أنا مش هعرف أقول إن صلاح بيهرب ومش بيشيل مسؤولية، وهو خلاص هيبقى الهداف التاريخي لمنتخب مصر، وأكتر لاعب شارك في الجيل ده في مباريات مع المنتخب، غير الأسيستات والأهداف وكل حاجة عملها مع لاعبي المنتخب في الملعب وبرة».

وأضاف: «مش كل حاجة لازم يبقى فيها مجرم نطلعه مسرح ونقعد نتخانق مع بعض، وكل واحد يمسك واحد يدافع عنه وعن تاريخه وعظمته أو عن كوارثه وسقطاته».

وتطرق كريم رمزي إلى تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي، مؤكدًا أن المدير الفني أخطأ في اختيار وصف «منتهي» عند حديثه عن الحارس، مشيرًا إلى أن القدرة على التعبير ليست بالضرورة من المهارات المطلوبة لدى اللاعب أو المدرب.

كما علق على استبدال محمد صلاح خلال مواجهة أنجولا، قائلًا: «حسام حسن غلط في تغييرة صلاح المبكرة قدام أنجولا، بس كل المدربين بيغلطوا في تغييرات».

وأكد كريم رمزي رفضه الانضمام إلى موجة الهجوم والانتقادات الحادة، موضحًا: «أنا مش هركب معاكم، وعارف إن الهجوم والشتيمة والتكسير بتجيب صريخ وتهليل، بس زي ما بدأت إحنا بنغير كلامنا عن الناس في كل موقف زي السكينة في الحلاوة».

وأشار إلى أن المشكلة، من وجهة نظره، تتجاوز كرة القدم، قائلًا: «الغلطة بقت عندنا دايمًا بفورة.. ممنوع تغلط حتى لو عملت تاريخ وعملت إنجاز وتخيلت الناس كلها حواليك، وده اللي مفهمهوش حسام حسن والشناوي وصلاح».

واختتم كريم رمزي حديثه بتوضيح رؤيته للأزمة، مؤكدًا أن الحكم على الأشخاص من خلال أخطائهم فقط يمثل مشكلة تتجاوز المجال الرياضي، وضرب مثالًا من الحياة العملية، قائلًا: «تخيل كده أنت في شغل تعمل كل حاجة وتحقق التارجت، وتاخد الموظف المثالي، وييجي مديرك يقولك معلش مش هتكمل معانا، علشان في يوم وإنت جاي الشغل مضايق ما قلتش صباح الخير لزميلك!».