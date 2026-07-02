وزير الخارجية الإماراتي والبرتغالي يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية في جمهورية البرتغال باولو رانجيل، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما نحو التنمية والازدهار المستدام.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمتصلة بتعزيز مسارات التعاون بين الإمارات والبرتغال في العديد من القطاعات التي تدعم أولوياتهما التنموية.

كما بحث الوزيران مجمل التطورات الإقليمية الراهنة، والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي.