من خلافات الجيرة إلى السحل والحروق.. مفاجآت في واقعة الاعتداء على سيدة في الإسكندرية

لم تكن الخلافات بين جيران أحد العقارات في منطقة خورشيد شرق الإسكندرية مجرد مشادات كلامية عابرة، لكنها تطورت إلى واقعة عنف أثارت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وثق مقطع فيديو استغاثة سيدة قالت إنها تعرضت للسحل والضرب على يد شقيقتي طليقها، قبل أن تسقط فوق مبخرة مشتعلة، ما تسبب في إصابتها بحروق.

الواقعة، التي انتهت بضبط المتهمتين وبدء التحقيقات، أعادت إلى الواجهة تساؤلات حول تصاعد النزاعات الأسرية وخلافات الجيرة، وكيف يمكن أن تتحول في لحظات إلى جرائم اعتداء تستدعي تدخل الأجهزة الأمنية والقضاء.

فيديو متداول يكشف الواقعة

بدأت تفاصيل القضية بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله سيدة تستغيث وتتهم شقيقتي طليقها بالاعتداء عليها داخل العقار الذي تقيم فيه بمنطقة خورشيد التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

وسرعان ما حظي الفيديو بتفاعل واسع، وسط مطالبات بسرعة كشف ملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة والتأكد من تفاصيلها.

ماذا كشفت تحريات الداخلية؟

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فإن الواقعة تعود إلى يوم 17 يوليو الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل أفادت فيه بتعرضها للاعتداء من شقيقتي طليقها، اللتين تقيمان في العقار نفسه.

وأوضحت التحريات أن الخلافات بين الطرفين تطورت إلى مشادة، قامت خلالها المتهمتان بالتعدي على المجني عليها بالسب والضرب، ما أسفر عن إصابتها بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها.

وأضافت التحريات أن المجني عليها تعرضت للدفع أثناء المشاجرة، فسقطت فوق مبخرة تحتوي على قطعة فحم مشتعلة، وهو ما أدى إلى إصابتها بحروق متفرقة، استدعت تلقيها الرعاية الطبية.

خلافات الجيرة تتحول إلى قضية جنائية

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الدافع وراء الواقعة لم يكن خلافًا ماليًا أو نزاعًا على ممتلكات، وإنما خلافات متكررة تتعلق بالجيرة داخل العقار، تطورت بصورة مفاجئة إلى اعتداء بدني.

ويرى مختصون أن النزاعات اليومية بين الجيران أو أفراد العائلة قد تتفاقم في حال غياب الحلول الودية أو التدخل المبكر، لتتحول إلى وقائع عنف تترك آثارًا جسدية ونفسية يصعب تجاوزها.

ضبط المتهمتين واعترافهما

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة، وأرجعتا ما حدث إلى الخلافات القائمة بينهما وبين المجني عليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت جهات التحقيق استكمال التحقيقات، والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل.

لماذا تتكرر النزاعات الأسرية وخلافات الجيرة؟

تكشف مثل هذه الوقائع عن أن الخلافات اليومية، مهما بدت بسيطة في بدايتها، قد تتحول إلى اعتداءات إذا غابت وسائل احتواء النزاع، خاصة عندما يكون أطرافه يقيمون في المكان نفسه أو تجمعهم علاقات أسرية سابقة.

ويشير مختصون في علم الاجتماع إلى أن الضغوط الاقتصادية والنفسية، إلى جانب استمرار الاحتكاك اليومي بين أطراف النزاع، قد يزيد من احتمالات تصاعد الخلافات، ما يستدعي اللجوء إلى الحلول القانونية أو الوساطة قبل تفاقمها.

دور الداخلية في متابعة الوقائع المتداولة

وتأتي سرعة تعامل وزارة الداخلية مع الواقعة ضمن نهج متواصل لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة الوقائع المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها متى ثبتت صحتها.

وفي هذه القضية، انتهت التحريات إلى ضبط المتهمتين خلال وقت قصير من تداول الفيديو، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا لنتائج التحقيقات.

ومن جانبه، قال المحامي بالنقض صابر الأسطى، إن مثل هذه الوقائع قد تتضمن أكثر من وصف قانوني بحسب ما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة، موضحًا أن الاعتداء بالضرب المفضي إلى إصابات، إذا اقترن باستخدام أداة أو وسيلة تسببت في حروق للمجني عليها، فقد يشكل ظرفًا مشددًا للعقوبة حال ثبوته.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاعترافات أو مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد وحدها أساسًا للحكم، وإنما تخضع جميعها لتقدير جهات التحقيق والمحكمة، إلى جانب التقارير الطبية، وأقوال الشهود، والتحريات، وباقي الأدلة الفنية.

وأشار إلى أن القانون المصري يجرّم الاعتداء على الأشخاص بكافة صوره، سواء وقع داخل المنزل أو في محيط السكن، مؤكدًا أن الخلافات الأسرية أو خلافات الجيرة لا تُعد مبررًا لاستخدام العنف، وأن الفصل فيها يكون عبر الطرق القانونية، وليس بالاعتداء أو الانتقام.

وأكد أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تحديد التكييف القانوني النهائي للواقعة بعد استكمال التحقيقات، وسماع أقوال جميع الأطراف، وفحص الأدلة المتوافرة، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة إذا توافرت أركان الاتهام.