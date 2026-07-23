الإسماعيلية تنفي شائعات بيع منطقة الغابة: لا مساس بالمساحات الخضراء.. والأعمال الجارية لتغذية مستشفى الأورام بالكهرباء

أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانًا إعلاميًا نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخطط لبيع منطقة الغابة أو استغلالها في إنشاءات جديدة، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي حقائق.

وأكدت المحافظة أن بعض الأشخاص اعتادوا خلال الفترة الأخيرة إثارة الشكوك بين أبناء الإسماعيلية تجاه الأجهزة التنفيذية، بهدف تحقيق مصالح شخصية، مشددة على أن الحفاظ على المساحات الخضراء يعد من أولويات المحافظة، وأنه لا توجد أي نية حالية أو مستقبلية لاستغلالها في إقامة منشآت.

وأوضح البيان أن الأعمال الجارية بمنطقة الغابة تتمثل في أعمال حفر لتوصيل كابل كهرباء من المحول الرئيسي إلى مستشفى أورام الإسماعيلية، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح المستشفى وتشغيلها قريبًا، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بلوحة إنشاء مسجد التي أثارت الجدل، أوضحت المحافظة أن الموقع كان قد صدر له قرار تخصيص عام 2022، إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه في عهد المحافظ الحالي، ولا توجد أي أعمال لإنشاء مسجد أو أي منشآت داخل المنطقة.

واختتمت محافظة الإسماعيلية بيانها بمناشدة المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة للحصول على المعلومات الصحيحة.

ولمتابعة البيانات الرسمية، دعت المحافظة المواطنين إلى متابعة صفحتها الرسمية.