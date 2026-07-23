قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زاد العزة الـ 241.. الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين بأطنان من المساعدات الإنسانية
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
بعد مد المهلة.. آخر موعد للتقديم للحصول على سكن بديل الإيجار القديم
إغلاق منفذ سفوان الحدودي بين العراق والكويت بعد تدمير منفذ العبدلي
ياسر جلال يتكفل بعلاج بدوي فهمي
الزمالك يقترب من فك القيد.. تسوية مرتقبة مع أولكسندريا و5 ملفات متبقية في "فيفا"
الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات اليوم الخميس 23 يوليو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تنفي شائعات بيع منطقة الغابة: لا مساس بالمساحات الخضراء.. والأعمال الجارية لتغذية مستشفى الأورام بالكهرباء

الصور المتداولة
الصور المتداولة
الإسماعيلية انجي هيبة

أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانًا إعلاميًا نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود مخطط لبيع منطقة الغابة أو استغلالها في إنشاءات جديدة، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة ولا تستند إلى أي حقائق.

وأكدت المحافظة أن بعض الأشخاص اعتادوا خلال الفترة الأخيرة إثارة الشكوك بين أبناء الإسماعيلية تجاه الأجهزة التنفيذية، بهدف تحقيق مصالح شخصية، مشددة على أن الحفاظ على المساحات الخضراء يعد من أولويات المحافظة، وأنه لا توجد أي نية حالية أو مستقبلية لاستغلالها في إقامة منشآت.

وأوضح البيان أن الأعمال الجارية بمنطقة الغابة تتمثل في أعمال حفر لتوصيل كابل كهرباء من المحول الرئيسي إلى مستشفى أورام الإسماعيلية، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لافتتاح المستشفى وتشغيلها قريبًا، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وفيما يتعلق بلوحة إنشاء مسجد التي أثارت الجدل، أوضحت المحافظة أن الموقع كان قد صدر له قرار تخصيص عام 2022، إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه في عهد المحافظ الحالي، ولا توجد أي أعمال لإنشاء مسجد أو أي منشآت داخل المنطقة.

واختتمت محافظة الإسماعيلية بيانها بمناشدة المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة للحصول على المعلومات الصحيحة.

ولمتابعة البيانات الرسمية، دعت المحافظة المواطنين إلى متابعة صفحتها الرسمية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

ميسي

تشبهه بالفأر ..الجماهير الإسبانية تسخر من ميسي

منتخب المغرب

منتخب المغرب يفوز بصعوبة على السنغال في بطولة أفريقيا لناشئات الكرة الطائرة

لجنة تراخيص الأندية

لجنة تراخيص الأندية تؤكد على استقلاليتها وإلتزامها باللوائح والقوانين

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد