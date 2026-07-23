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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يهنئ مصر حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
أ ش أ

توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، باسم الولايات المتحدة الأمريكية، بأحر التهاني إلى حكومة وشعب مصر بمناسبة العيد الوطني الرابع والسبعين.

وقال روبيو- فى بيان صحفى، اليوم /الخميس/، بهذه المناسبة ووزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة- "وبينما نحتفل بهذه المناسبة، فإننا نحتفي بالشراكة الراسخة والعلاقات التاريخية بين بلدينا".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة تُقدّر الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في تعزيز السلام والأمن والازدهار في الشرق الأوسط وأفريقيا.. معربا عن التطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق في الأولويات المشتركة خلال السنوات المقبلة.

أ د ه

وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة الأمريكية شعب مصر العيد الوطني الرابع والسبعين

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