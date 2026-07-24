قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توتر غير مسبوق.. الخارجية الأمريكية تطلب تفسيرا رسميا من ماليزيا بشأن إسرائيل
البحرين.. إطلاق صافرات الإنذار والداخلية تطالب بضرورة التزام الهدوء
موعد صرف معاشات شهر أغسطس بالزيادة الجديدة
تفاصيل عيار 21 في الصاغة الآن
إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على روسيا 12.5% ​
20 نصيحة للتعامل مع عداد الكهرباء تجنبك المشاكل والغرامات
إيران: 55 قتـ.يلا و629 مصابا جراء الهجمات الأمريكية
وزير الطاقة الأمريكي يعلن الاتفاق النووي مع السعودية بدون علم ترامب
موعد انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2026
سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
الأهواز تحت النار.. مقـ.تل أربعة أشخاص في غارات جوية أمريكية على إيران
مسؤولون إيرانيون: إذا نفذ ترامب تهديداته وهاجم طهران سنهاجم تل أبيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو عبد العزيز: مصطفى شوبير اكتشاف.. ومصر فازت على الأرجنتين

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
رباب الهواري

أشاد الفنان عمرو عبد العزيز بحارس منتخب مصر مصطفى شوبير في مونديال كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن منتخب مصر قد فاز على الأرجنتين، بعد الأداء الكبير الذي قدمه الفراعنة في البطولة.


قال عمرو عبد العزيز في لقاء مع الفنانين محمد ثروت وعمرو رمزي، في برنامج «بعد الماتش» على قناة «صدى البلد»: «في المونديال حبيت مصطفى شوبير، وكان اكتشافًا بالنسبة لي».


وأضاف: «بالنسبة لي مصر كسبت الأرجنتين، إن مصطفى شوبير يتصدى لركلة جزاء من ميسي، اعتبرت مصر فازت بالمباراة».


وأتم: «هناك شخص يُسمى وسيم أحمد، حقق إنجازًا مع حسام حسن في اكتشاف اللاعبين، وهو من اكتشف هيثم حسن، وجلب لحسام حسن 6 لاعبين آخرين».


وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 بكأس العالم، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

مصطفي شوبير الاهلي منتخب مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. التعليم تحسم الجدل

الطقس

بعد سخونة ملتهبة | الأرصاد تكشف موعد تراجع الموجة الحارة

دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

مدحت شلبي يكشف الفرق المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا

ياسر جلال وبدوي فهمى

بعد تكفله بعلاجه | بدوي فهمي يوجه رسالة لـ ياسر جلال .. خاص

الطقس في مصر

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا .. والأرصاد تحذر من اضطراب الأمواج

مارسيل كولر

كولر يكشف سبب تدريب زيورخ.. ويتحدث عن ضغوط الأهلي: بعد الخسارة كنت أفضل البقاء في المنزل

الأهلي

في أول ظهور لـ عموتة.. الأهلي يكتسح النصر القاهري بخماسية

محمد شريف

يرغب في القتال.. تطورات جديدة بملف محمد شريف مع الأهلي

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ماذا أفعل عند سماع ألفاظ خادشة في الشارع؟ أمين الفتوى يجيب

ثورة 23 يوليو

الأوقاف : ثورة يوليو لم تكن حدثًا عابرًا .. بل نقطة انطلاق لبناء الدولة المصرية الحديثة

الحجاب

متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد