عمرو عبد العزيز: مصطفى شوبير اكتشاف.. ومصر فازت على الأرجنتين

أشاد الفنان عمرو عبد العزيز بحارس منتخب مصر مصطفى شوبير في مونديال كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه يعتبر أن منتخب مصر قد فاز على الأرجنتين، بعد الأداء الكبير الذي قدمه الفراعنة في البطولة.



قال عمرو عبد العزيز في لقاء مع الفنانين محمد ثروت وعمرو رمزي، في برنامج «بعد الماتش» على قناة «صدى البلد»: «في المونديال حبيت مصطفى شوبير، وكان اكتشافًا بالنسبة لي».



وأضاف: «بالنسبة لي مصر كسبت الأرجنتين، إن مصطفى شوبير يتصدى لركلة جزاء من ميسي، اعتبرت مصر فازت بالمباراة».



وأتم: «هناك شخص يُسمى وسيم أحمد، حقق إنجازًا مع حسام حسن في اكتشاف اللاعبين، وهو من اكتشف هيثم حسن، وجلب لحسام حسن 6 لاعبين آخرين».



وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 بكأس العالم، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.