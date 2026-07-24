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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 430 طن قمامة ومخلفات من الشوارع بالمحلة

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

نظمت رئاسة مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو  430 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

حملات رفع تلال واكوام القمامة 


وأشار اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة المحلة،إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

تحسين خدمات المواطنين 


وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية ، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات مرورية رفع تلال واكوام القمامة

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