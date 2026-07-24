الصحة اللبنانية تدين استهداف سيارة إسعاف في النبطية الفوقا وتطالب بتحرك دولي

أدانت وزارة الصحة العامة اللبنانية تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والأطقم الصحية، مشيرة إلى أن آخرها وقع اليوم في بلدة النبطية الفوقا، حيث استُهدفت بشكل مباشر سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدني – الهيئة الصحية الإسلامية، ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين بجراح وتضرر سيارة الإسعاف.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم /الجمعة/، أن هذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة الاستهدافات التي طالت المسعفين والعاملين في القطاع الصحي، معتبرة أن استهداف الطواقم الطبية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية التي تكفل حمايتهم أثناء أداء مهامهم.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى التحرك لوضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، مؤكدة أن استمرار الصمت إزاء هذه الانتهاكات يشجع على التمادي في مخالفة القوانين الدولية التي تفرض حماية العاملين في القطاع الصحي.