ضربة روسية موجعة.. موانئ أوكرانية تحت القصف والبنية التحتية في مرمى النيران

قالت روسيا يوم الجمعة إن قواتها ضربت ثلاثة موانئ أوكرانية خلال الليل في هجمات استهدفت البنية التحتية - بما في ذلك مرافق التحميل والتفريغ واحتياطيات الوقود - التي تدعم القوات المسلحة في كييف.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ جواً وطائرات مسيرة ضربت موانئ أوديسا وإزمايل وميكولايف - وهو جزء مما وصفته بحملة ضربات قوية ضد أوكرانيا، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وجاء في بيان أن خزانات تخزين تحتوي على وقود ومواد تشحيم مخصصة للجيش الأوكراني قد استُهدفت في أوديسا، وأن مرافق تفريغ وتخزين تُستخدم للشحنات العسكرية - بما في ذلك الطائرات المسيّرة البحرية - قد استُهدفت في إزمايل. كما استُهدف حوض جاف عائم في إزمايل.

وفي ميكولايف، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ضربت سفينة شحن كانت تقوم بتفريغ شحنة عسكرية.



أعلنت شركة "أولسيدز" لإنتاج الزيوت النباتية ومقرها جنيف في وقت سابق من يوم الجمعة أنها ستوقف عملياتها في منطقة أوديسا بسبب تصاعد الهجمات الروسية على البنية التحتية للموانئ، لتكون بذلك ثالث شركة تعلن عن مثل هذه الخطوة مؤخراً.