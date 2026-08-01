الدفاع الروسية: السيطرة على بلدتين جديدتين في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "السبت"، السيطرة على بلدة ليوبيتسكويه التابعة لمقاطعة زابوروجيه، وبلدة أولغوفكا بمقاطعة خاركوف.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن قوات مجموعة "الشرق" الروسية استهدفت القوات الأوكرانية بالقرب من بلدات فيليكوميخايلوفكا، وإيفانوفكا وكاتيرينيفكا وبروسيانايا وسكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وشابلينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه، حيث بلغت خسائر قوات كييف أكثر من 365 جنديًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة و12 مركبة ومحطة رادار مضادة للبطاريات، وثلاثة مدافع.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 210 عناصر من أفرادها، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "همفي" أمريكيتي الصنع، و15 سيارة ومدفعا ميدانيا، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الغرب" الروسية.

كما كبّدت قوات مجموعة "الشمال" الروسية، القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 225 جنديًا، ودبابة ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، بالإضافة إلى تحسين قوات مجموعة "الجنوب" الروسية لمواقعها التكتيكية، حيث دحرت ثلاث كتائب ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء مشاة بحري، ولواء دفاع إقليمي بالقرب من بلدات دروجكوفكا وكوندراتوفكا وكراماتورسك ونيكولايفكا وسلافيانسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقًا للبيان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، إثر الاشتباك مع قوات مجموعة "المركز" الروسية، أكثر من 340 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "همفي" أمريكية الصنع، و11 سيارة.

وأشارت الوزارة إلى إسقاط منظومات الدفاع الجوي 15 قنبلة جوية موجهة و743 طائرة مسيرة.