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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ماكرون يؤكد استعداد فرنسا لدعم إسبانيا في مواجهة تدفق المهاجرين

ماكرون يؤكد استعداد فرنسا لدعم إسبانيا في مواجهة تدفق المهاجرين
ماكرون يؤكد استعداد فرنسا لدعم إسبانيا في مواجهة تدفق المهاجرين
أ ش أ

 أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم للسلطات الإسبانية، حال طلبت ذلك، بما في ذلك عبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مقربين من الرئيس أن ماكرون طلب من وزير الداخلية لوران نونييز، تشديد الإجراءات الأمنية وتعزيز عمليات التفتيش على الحدود مع إسبانيا، في أعقاب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى مدينة سبتة.

وأضاف المصدر ذاته أن اتصالات فرنسية تُجرى مع السلطات الإسبانية والمغربية لضمان متابعة دقيقة للوضع وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية.

وكان نحو 50 ألف مهاجر قد عبروا الحدود بين المغرب ومدينة سبتة خلال ليلة الخميس إلى الجمعة، ما أثار قلقًا أوروبيًا من تصاعد تدفقات الهجرة.

وتقع مدينة سبتة على الساحل الشمالي للمغرب، وتتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم عند المدخل الجنوبي لمضيق جبل طارق، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط وتواجه السواحل الإسبانية عبر المضيق.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقديم كل الدعم اللازم للسلطات الإسبانية الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس

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