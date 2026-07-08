وزيرا الدفاع الإيطالي والياباني يبحثان تداعيات الوضع بالشرق الأوسط وبرنامج مقاتلات الجيل السادس

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بحث وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي تداعيات الوضع الحساس في الشرق الأوسط على هامش قمة الناتو التي تستضيفها أنقرة.

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي – في بيان على منصة إكس اليوم – أنه أجري حوارا مع نظيره الياباني وصفه بالمثمر ، مشيرا إلى تناول قضايا ذات اهتمام مشترك، مع التركيز بشكل خاص منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما تناول الاجتماع تقديم تقييم سريع برنامج GCAP، وهو برنامج الطائرات المقاتلة من الجيل السادس، والذي يعد بالغ الأهمية لضمان قدرات تشغيلية مبتكرة وميزة تنافسية وتكنولوجية في مجال صناعة الطيران والفضاء.

وأشار إلى أنه أنضم إلى اللقاء رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.