قاضي قضاة فلسطين : المسجد الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل مسجد إسلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه.

وأضاف خلال زيارته للحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن جميع إجراءات الاحتلال واعتداءاته بحق المسجد باطلة ولن تمنحه أي شرعية، وستزول كما سيزول الاحتلال عن أرض فلسطين، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يخوض معركته مع الاحتلال بسلاح الصمود والبقاء مهما بلغت التضحيات، مؤكداً أن الصراع مع الاحتلال هو صراع على الوجود، وأن الفلسطينيين سيواصلون التمسك بأرضهم ومقدساتهم وإفشال مخططات التهجير والترحيل وفرض الوقائع التهويدية على المسجد الإبراهيمي ومحيطه.

كما التقى الهباش، محافظ الخليل خالد دودين في دار المحافظة، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، حيث بحث الجانبان الأوضاع الراهنة في المحافظة، وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ومستعمريه، خاصة في مسافر يطا، والبلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي الشريف، ومحاولات تغيير واقعه التاريخي والقانوني.

ودعا قاضي القضاة ومحافظ الخليل، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية دور العبادة، والعمل على وقف الاعتداءات التي تستهدف المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل.

وأكد الهباش أن مدينة الخليل، بتاريخها العريق وجذورها الكنعانية، ستبقى عنواناً للصمود الفلسطيني، وأن الاعتراف الدولي بالبلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي باعتبارهما تراثاً إنسانياً جاء ثمرة للصمود والحضور الفلسطيني، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن حقوقه وهويته الوطنية، والعمل على حماية مقدساته وتراثه التاريخي.