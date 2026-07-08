قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحلي والمستورد.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في مصر
خطة لمضاعفة صادرات الصناعات الهندسية.. صندوق تنمية الصادرات و«التصديري» يضعان خارطة الطريق حتى 2030
رئيسة الوزراء الدنماركية: مستعدون للدفاع عن «كل شبر من أراضي الناتو»
تنمية الصادرات: المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية
مبابي في اختبار المغرب.. وميسي يواجه سويسرا.. جدول ناري لربع نهائي المونديال بالكامل
الحكم والـ var ينقذان التانجو.. مشاهد ساخنة من مباراة مصر والأرجنتين
الداخلية تكشف حقيقة إقتحام قوة أمنية لمنزل بالفيوم
إيران تهاجم الكويت بـصاروخين باليستيين و13 مسيرة
من السجن الى الإخلاء.. القصة الكاملة لأزمة فضل شاكر
التفاصيل الكاملة.. شروط حجز شقق الإيجار التمليكي 2026
وزير الحرب الأمريكي يلغي زيارته إلى دولة الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاضي قضاة فلسطين : المسجد الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه

قاضي قضاة فلسطين : المسجد الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه
قاضي قضاة فلسطين : المسجد الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه
أ ش أ

 قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل مسجد إسلامي خالص، ولا حق لغير المسلمين فيه.

وأضاف خلال زيارته للحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة بمدينة الخليل، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،أن جميع إجراءات الاحتلال واعتداءاته بحق المسجد باطلة ولن تمنحه أي شرعية، وستزول كما سيزول الاحتلال عن أرض فلسطين، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يخوض معركته مع الاحتلال بسلاح الصمود والبقاء مهما بلغت التضحيات، مؤكداً أن الصراع مع الاحتلال هو صراع على الوجود، وأن الفلسطينيين سيواصلون التمسك بأرضهم ومقدساتهم وإفشال مخططات التهجير والترحيل وفرض الوقائع التهويدية على المسجد الإبراهيمي ومحيطه.

كما التقى الهباش، محافظ الخليل خالد دودين في دار المحافظة، بحضور قادة الأجهزة الأمنية، حيث بحث الجانبان الأوضاع الراهنة في المحافظة، وتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ومستعمريه، خاصة في مسافر يطا، والبلدة القديمة، والحرم الإبراهيمي الشريف، ومحاولات تغيير واقعه التاريخي والقانوني.

ودعا قاضي القضاة ومحافظ الخليل، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية دور العبادة، والعمل على وقف الاعتداءات التي تستهدف المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل.

وأكد الهباش أن مدينة الخليل، بتاريخها العريق وجذورها الكنعانية، ستبقى عنواناً للصمود الفلسطيني، وأن الاعتراف الدولي بالبلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي باعتبارهما تراثاً إنسانياً جاء ثمرة للصمود والحضور الفلسطيني، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن حقوقه وهويته الوطنية، والعمل على حماية مقدساته وتراثه التاريخي.

قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل مسجد إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه الشعب الفلسطيني يخوض معركته مع الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض: 138 ألف مواطن استفاد من أنشطة تدريبية وتثقيفية للتنمية المحلية

القس أندريه زكي

القس أندريه زكي: ما قدمه أبطال منتخب مصر يبقى صفحة مشرقة في تاريخ الرياضة

جانب من الاجتماع

آليات جديدة لتنقل الأيدي العاملة بين مصر واليونان وتوسيع مجالات العمل

بالصور

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

جهاز تنظيم ضربات القلب .. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرّض صحتك للخطر

جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر
جهاز تنظيم ضربات القلب.. 5 مفاهيم خاطئة قد تعرض صحتك للخطر

في آخر أيام امتحانات القسم العلمي بالثانوية الأزهرية.. وكيل الشرقية يتفقد لجنة فتيات السادات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد