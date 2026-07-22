إعلام أردني: صفارات الإنذار تدوي في مدينة العقبة الأردنية إثر تهديد أمني

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن صفارات الإنذار دوّت، صباح اليوم الأربعاء، في مدينة العقبة، لتنبيه المواطنين بوجود تهديد أمني.

و نقلت وكالة أنباء “عمون” سماع دوي انفجارات في العقبة ناتجة عن اعتراضات صاروخية.

وقبل قليل، أفادت القناة «12» العبرية، بدوي انفجارات في منطقة إيلات، جراء استهداف إيران بالصواريخ لمدينة العقبة الأردنية.

وأوضحت مديرية الأمن العام الأردنية سابقًا، أن ثلاث صفارات متقطعة تعني وجود تهديد يستوجب الاحتماء، فيما تشير صفارة واحدة إلى زوال التهديد.

من جهة أخرى، أعلن حزب كادحي كردستان الإيراني المعارض تعرض أحد مقاره بوادي آلانة في أربيل لهجوم بـ 3 مسيرات مفخخة.

وفي السابع عشر من الشهر الجاري، لقى تسعة أشخاص على الأقل حتفهم خلال هجوم يشتبه أن إيران قامت بتنفيذه ضد جماعة إيرانية كردية معارضة في أربيل شمال العراق.

وشهدت أربيل خلال الفترة الأخيرة تكرارا للهجمات بالطائرات المسيرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع نطاق المواجهة العسكرية في المنطقة.