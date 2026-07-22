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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة توافق على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان.. وتؤكد: بناء العقول أعظم استثمار

النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلنت النائبة سامية الحديدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية.

وقالت إن الدول لا تبنى بالشعارات وإنما تبنى بالعلم وبالمؤسسات القادرة علي إعداد الإنسان وصناعة المستقبل.

وتابعت: "اليوم نحن أمام مشروع قانون لا يضيف مجرد جامعة جديدة لكنه يضيف قيمة حقيقية لمنظومة التعليم العالي في مصر من خلال جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية، تواكب التطور العلمي والتكنولوجي وتلبي احتياجات سوق العمل".

وتابعت النائبة: "الأهم أننا لا نبدأ من الصفر، التجربة التعليمية الرائدة للقوات المسلحة قدمت نماذج ناجحة نفتخر بها جميعاً، فالكلية الفنية العسكرية خرجت كوادر متميزة وحققت إنجازات في البحث العلمي والابتكار، وكلية الطب بالقوات المسلحة أثبتت كفاءة كبيرة في إعداد أطباء على أعلى مستوى، والأكاديمية العسكرية المصرية أصبحت نموذجاً حديثاً في إعداد القيادات وفق أحدث النظم التعليمية، وهذا يؤكد أننا لدينا خبرات ناجحة نقدر نبني عليها" .

واختتمت كلمتها، معلنة تأييدها لمشروع القانون، مؤكدة أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار فى العقول، وأن بناء العقول هو أعظم استثمار في مستقبل هذا الوطن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية بشأن مشروع قانون إصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية النائبة سامية الحديدي التطور العلمي والتكنولوجي منظومة التعليم العالي سوق العمل

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