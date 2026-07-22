نائب: جامعة كيان للعلوم التطبيقية نقلة نوعية في التعليم وداعم رئيسي لاقتصاد المعرفة

أعلن النائب حسام خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييده لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليم حديثة تستثمر في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وأوضح خليل أن إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية يعكس رؤية الدولة في تطوير التعليم العالي بما يتوافق مع المتغيرات العالمية، من خلال تعزيز التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والخبرات التي تؤهلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن دعم البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا أصبحا من أولويات الدولة، لما لهما من دور محوري في تعزيز القدرة التنافسية لمصر، ودعم مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتصنيع المتقدم، والأمن السيبراني، وغيرها من التخصصات التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة أن تتسم البرامج التعليمية بالمرونة والتحديث المستمر، وأن تُبنى بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والقطاع الخاص، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة قادرة على الابتكار والمنافسة، والإسهام في توفير فرص عمل حقيقية ودفع عجلة الإنتاج.

وأضاف أن جامعة كيان تمثل إضافة استراتيجية لمنظومة التعليم العالي، حيث ستسهم في تعزيز جودة التعليم التطبيقي، وربط مخرجاته باحتياجات الدولة وخططها التنموية، فضلًا عن دعم منظومة البحث العلمي وإعداد أجيال تمتلك الكفاءة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب حسام خليل موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أن إنشاء الجامعة يمثل استثمارًا طويل الأجل في بناء الإنسان المصري، ودعامة قوية لمسيرة التنمية الاقتصادية والعلمية، بما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.