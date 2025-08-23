رابط نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال بالأزهر الشريف

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال، وذلك من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لمن يرغب في الاستعلام عن النتيجة.

وناشد قطاع المعاهد الأزهرية، أولياء الأمور المتقدمين بطلبات الالتحاق إلكترونيًّا الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن نتيجة أبنائهم، ابتداءً من اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري.

للاستعلام على نتيجة تنسيق القبول للصف الأول الإبتدائي ورياض الأطفال اضغط هنا

وفتح قطاع المعاهد الأزهرية باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول من المرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م، وذلك اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وواشترط الأزهر الشريف، في التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الأزهرية، أن يكون سن الطفل في 1 أكتوبر 2025 كالتالي:

- لمرحلة رياض الأطفال: من 4 سنوات إلى أقل من 6 سنوات بيوم واحد.

- للصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى أقل من 9 سنوات.