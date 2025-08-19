المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج للعام الدراسي 2025-2026.

وتبدأ امتحانات الطلاب العائدين من الخارج، يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر للصف الأول والثاني والثالث الإبتدائي، بامتحان القرآن شفويا في تمام الساعة التاسعة صباحا.

كما يمتحن طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر في القرآن الكريم والإملاء واللغة الإنجليزية.

كما يمتحن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، يوم 9 سبتمبر، في مادة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ونفس الطلاب يؤدون الامتحان في يوم 10 سبتمبر في مادة العلوم العربية والمواد الثقافية.

ويمتحن طلاب صفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي شفهيا في القرآن يوم 8 سبتمبر، ويمتحن طلاب صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي شفهيا في القرآن يوم الاثنين 8 سبتمبر بعد الامتحان التحريري.

كما يمتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي شفهيا في القرآن يوم الثلاثاء 9 سبتمبر بعد الامتحان التحريري.

ويقدم الطالب صورة الشهادة الدراسية الحاصل عليها الطالب موثقة من الدولة التي أصدرتها ومن وزارة الخارجية المصرية، (وإذا كانت الشهادة بلغة أجنبية، يجب ترجمتها واعتماد الترجمة بشعار الجمهورية).

كما يقدم صورة واضحة من شهادة ميلاد الطالب، صورة من جواز سفر الطالب، وصورة من تاريخ وختم دخول الطالب لجمهورية مصر العربية (مبين بجواز السفر)، وصورة بطاقة الرقم القومي للأب، وما يفيد الولاية التعليمية أو توكيل في حالة عدم وجود الأب، وصورة شخصية حديثة للطالب.

وبعد اجتياز الطالب للامتحان، يتم إصدار إخطار قيد الطالب، ويتسلمه أي من: (الأب، الجد لأب، أو من لديه توكيل من الأب، أو الأم بشرط أن يكون لها حق الولاية التعليمية).

وبعد استلام إخطار القيد، على الطالب الراغب في القيد بمعهد خاص أو نموذجي التوجه للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد؛ لعقد مقابلة مع الموجه الأول للغة الإنجليزية.

وعلى ولي الأمر إحضار أصل المستندات للاطلاع وصورة منها داخل حافظة يوم الامتحان.

