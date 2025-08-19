قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة إحالة بدرية طلبة للتحقيق بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل |خاص
مصر تكثّف اتصالاتها الدولية لدعم وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار
حبس وغرامة.. عقوبات بالجملة تواجه الراقصة بديعة
حبس التيك توكر ليلى أحمد المتهمة بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بالتجمع
وزير الخارجية: الكرة الآن أصبحت في ملعب إسرائيل لوقف إطلاق النار
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
وداعًا للمكالمات المزعجة.. "الاتصالات" يفصل هواتف المكالمات الإعلانية في هذا الموعد
25 لاعبا في قائمة منتخب 17 سنة للمشاركة في بطولة كأس الخليج
الأمم المتحدة : مستشفيات غزة على حافة الانهيار
وفاة رزاق أوتومويوسي لاعب الزمالك السابق عن 38 عامًا
يريد صفقة من أجلي.. ميكروفون مفتوح يكشف حديثا سريا بين ترامب وماكرون حول نوايا بوتين
فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الثاني

الدكتور أحمد الشرقاوي
الدكتور أحمد الشرقاوي
محمد شحتة

تابع أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، اليوم الثلاثاء، سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية بالقطاع لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق (نظام قديم) والصرف، بينما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والبلاغة.

وأكد أيمن عبدالغني أن امتحانات اليوم سارت في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة المناخ المناسب للطلاب، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين.

كما تابع عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الخدمات، سير لجنتي خاتم المرسلين وفتيات العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث تفقد اللجان واطمأن على التزام الطلاب بالتعليمات، وتوافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، مؤكدًا أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على تقديم كافة أوجه الدعم التي تضمن نجاح العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

من جانبها، شددت غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية على متابعتها المستمرة لسير العمل بجميع المناطق الأزهرية، مؤكدة أنها لم تتلق أي شكاوى جوهرية، وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ملتزمة بالمنهج الدراسي المقرر والتعليمات المنظمة للعمل.

كما أوضحت الغرفة أن هناك تواصلًا دائمًا بينها وبين اللجان في مختلف المحافظات، للتعامل السريع مع أي ملاحظات قد ترد، لافتةً إلى أن المرور الميداني الذي يجريه رؤساء الإدارات المركزية ومديرو المناطق أسهم بشكل فعال في إحكام الرقابة وضبط اللجان، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والجودة في سير الامتحانات.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.

الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية الأزهرية المعاهد الازهرية امتحانات الدور الثاني القسم الأدبي القسم العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

ترشيحاتنا

الغندور

بالبراشوت.. رسالة غاضبة من خالد الغندور: الزمالك وجمهوره يدفعون الثمن

البنك الأهلي

البنك الأهلي يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري

خالد الغندور

الزمالك اتظلم .. الغندور يثير الجدل بمنشور جديد

بالصور

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد