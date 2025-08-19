انتظام امتحانات الثانوية الأزهرية للدور الثاني

تابع أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، اليوم الثلاثاء، سير العمل داخل غرفة العمليات المركزية بالقطاع لمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق (نظام قديم) والصرف، بينما أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادتي الكيمياء والبلاغة.

وأكد أيمن عبدالغني أن امتحانات اليوم سارت في أجواء هادئة ومنضبطة، مشيرًا إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة المناخ المناسب للطلاب، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع المتقدمين.

كما تابع عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون الخدمات، سير لجنتي خاتم المرسلين وفتيات العمرانية بمحافظة الجيزة، حيث تفقد اللجان واطمأن على التزام الطلاب بالتعليمات، وتوافر الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، مؤكدًا أن قطاع المعاهد الأزهرية يحرص على تقديم كافة أوجه الدعم التي تضمن نجاح العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

من جانبها، شددت غرفة عمليات امتحانات الثانوية الأزهرية على متابعتها المستمرة لسير العمل بجميع المناطق الأزهرية، مؤكدة أنها لم تتلق أي شكاوى جوهرية، وأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ملتزمة بالمنهج الدراسي المقرر والتعليمات المنظمة للعمل.

كما أوضحت الغرفة أن هناك تواصلًا دائمًا بينها وبين اللجان في مختلف المحافظات، للتعامل السريع مع أي ملاحظات قد ترد، لافتةً إلى أن المرور الميداني الذي يجريه رؤساء الإدارات المركزية ومديرو المناطق أسهم بشكل فعال في إحكام الرقابة وضبط اللجان، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والجودة في سير الامتحانات.

وتبلغ عدد اللجان على مستوى الجمهورية 323 لجنة، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي حتى الثلاثاء 26 أغسطس.