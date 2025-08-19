طلاب الثانوية الأزهرية بمطروح يواصلون امتحانات الدور الثاني للعلمي والأدبي

واصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024/2025، حيث تقدم طلاب القسم العلمي لامتحاني الكيمياء والبلاغة، بينما أدي طلاب القسم الأدبي لامتحانات الفلسفة والمنطق والصرف.

وبتكليف من الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، قام محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، بمتابعة سير الامتحانات في لجنة مطروح المشتركة، رافقه الأستاذ محمد العشري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد محمود الحلبي خلال جولته، أنه تم مناقشة الطلاب بشكل مباشر للاطمئنان على طبيعة الأسئلة وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

من جانبه، شدد محمد العشري على ضرورة التنفيذ الدقيق لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام سير الامتحانات وعدم وجود أي مخالفات.

وفي إطار متابعته المستمرة لسير الامتحانات، تابع الشيخ عطية سالم، رئيس المنطقة، جميع المستجدات لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، للتأكد من انضباط اللجان في مختلف مراكز المحافظة.