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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلاف على الميراث يتحول إلى مأساة.. شاب ينهي حياة عمه طعنًا في إدكو

جريمة قتل بالبحيرة
جريمة قتل بالبحيرة
ساندي رضا

شهدت مدينة إدكو بمحافظة البحيرة جريمة قتل مأساوية، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة عمه باستخدام سلاح أبيض، إثر مشاجرة نشبت داخل العائلة بسبب خلافات متجددة على تقسيم الميراث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين شقيقين بسبب نزاع قديم حول تقسيم التركة العائلية، قبل أن تتطور إلى مشاجرة عنيفة بالأيدي. وخلال الأحداث، تدخل نجل أحد الطرفين لمساندة والده، واستل سكينًا وسدد عدة طعنات نافذة لعمه في أنحاء متفرقة من جسده، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة.

وكان اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة عائلية ووجود شخص مصاب بطعنات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة، وإجراء المعاينة والفحص، فيما جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى إدكو العام، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية ونزيف شديد.

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم، كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، بينما أودعت الجثة بمشرحة مستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، واستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة محافظ البحيرة جريمة قتل مدينة إدكو

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