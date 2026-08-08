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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الطيب: بيزيرا بـ15 مليون دولار.. يا إما بلاش

احمد الطيب
احمد الطيب
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علّق المعلق الرياضي أحمد الطيب على عدد من الملفات الخاصة بنادي الزمالك، وعلى رأسها مستقبل خوان بيزيرا، واستعدادات الفريق للموسم الجديد، إلى جانب رحيل عدد من نجوم الأهلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب أحمد الطيب: «من الآخر!!! بيزيرا لو هيتباع!! يتباع بمبلغ لا يقل عن 15 مليون دولار، يا إما بلاش».

وتطرق المعلق الرياضي إلى موقف عدد من لاعبي الزمالك خلال فترة الإعداد، مؤكدًا أن عودة عبد الله السعيد المتأخرة لا تمثل أزمة، قائلًا: «عبدالله السعيد عودته متأخرًا.. لا تفسد للود قضية. رصيده وعقليته تسمح بذلك».

كما تحدث عن تأخر شيكوبانزا عن الحضور، موضحًا أن الأمر ليس جديدًا، وأنه تكرر خلال الموسم الماضي، لكنه شدد على أن اللاعب سيكون في كامل جاهزيته وحالته البدنية عند الانضمام للفريق.

وأشار الطيب إلى أن عدم قيد بعض اللاعبين الناشئين أمر طبيعي، في ظل وجود عناصر أخرى يرى الجهاز الفني أنها أفضل، مضيفًا أن تأخر انطلاق فترة الإعداد لن يضر الفريق بشكل كبير، خاصة أن معظم اللاعبين يخوضون تدريبات خاصة مع متخصصين في الإعداد البدني.

وأكد أن تأخر بداية تجمع الزمالك لن يمثل أزمة كبيرة، خاصة مع استمرار العناصر الأساسية والجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، إلى جانب استمرار مدير الكرة عبدالناصر محمد.

وقال الطيب: «نفس اللاعبين مع نفس المدرب معتمد جمال، بنفس أفكاره الناجحة اللي جابت الدوري ووصافة الكونفدرالية، مع نفس مدير الكورة المحترم عبدالناصر محمد».

وأبدى المعلق الرياضي حزنه بسبب رحيل حسام عبدالمجيد، معتبرًا أن رحيله هو الأمر الأكثر إزعاجًا بالنسبة له، لكنه في الوقت نفسه شدد على أهمية استمرار جماهير الزمالك في دعم الفريق.

وأضاف: «الأهم من كل ده إن أحد أهم عناصر الحدوتة العام الماضي موجود، وهو جمهور الزمالك الداعم الكبير للفريق».

وفي سياق آخر، أعرب أحمد الطيب عن حزنه لرحيل جون إدوارد، مشيرًا إلى أنه ترك إرثًا محترمًا، كما كشف عن حزنه لرحيل محمود حسن تريزيجيه عن الأهلي، واصفًا إياه بأنه «أفضل لاعب في الأهلي وهدافه في الدوري وهدافه في أفريقيا».

كما أبدى الطيب حزنه على رحيل التونسي محمد علي بن رمضان، مؤكدًا أن الأهلي لم يستفد بالشكل الكافي من القدرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب.

واختتم أحمد الطيب حديثه برسالة حملت تقييمًا لعدد من الملفات التي تشغل جماهير الزمالك والأهلي خلال فترة الانتقالات والاستعداد للموسم الجديد.

المعلق الرياضي أحمد الطيب الزمالك خوان بيزيرا الأهلي عبدالله السعيد شيكوبانزا معتمد جمال محمد علي بن رمضان

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