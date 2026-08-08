بعد موقعة مصر والأرجنتين.. 6 آلاف تهديد تطارد الحكم فرانسوا ليتكسير

كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن تعرض طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026، لتهديدات خطيرة عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بنتيجة 3-2.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، نقلاً عن ملف أمني مسرب، تلقى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير أكثر من 6 آلاف رسالة تهديد عبر تطبيق «واتساب» على هاتفه الشخصي، وذلك بعد القرارات التي أثارت غضب الجماهير المصرية خلال مواجهة المنتخبين.

وأوضحت «ذا صن» أن الحكم المساعد لتقنية حكم الفيديو «VAR»، ويلي ديلاجود، تعرض هو الآخر لسيل من الرسائل الغاضبة من جانب جماهير مصرية، تضمنت تهديدات بالقتل، على خلفية القرارات التي اتخذها طاقم التحكيم خلال المباراة.

كانت مواجهة مصر والأرجنتين قد شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، خاصة بعد إلغاء هدف للمنتخب المصري، إلى جانب مطالبة لاعبي الفراعنة بالحصول على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة، قبل أن تسجل الأرجنتين هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وأثارت القرارات التحكيمية حالة من الغضب داخل معسكر المنتخب المصري، كما امتدت ردود الفعل إلى الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد الحكم فرانسوا ليتكسير وطاقمه، مطالبًا بالتحقيق في القرارات التي شهدتها المباراة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التهديدات التي تعرض لها ليتكسير وديلاجود جاءت ضمن سلسلة من وقائع التهديدات الأمنية التي طالت عددًا من نجوم ومسؤولي بطولة كأس العالم 2026، بحسب الملف الأمني الذي تم الكشف عنه.

ورغم حالة الغضب الكبيرة التي أعقبت المباراة، فإن التهديدات الشخصية التي تعرض لها الحكام أثارت مخاوف أمنية، خاصة مع وصول بعضها إلى حد التهديد بالقتل، وهو ما يسلط الضوء على خطورة تجاوز حدود الانتقاد الرياضي إلى استهداف الأشخاص وتهديد سلامتهم.