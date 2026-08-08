قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة في أزمة بيزيرا| شباب الأهلي ينسحب.. واللاعب يعود إلى مصر قريبا
الحصار على إيران يتسع.. الجيش الأمريكي يعيد توجيه 55 سفينة تجارية في الشرق الأوسط
هجوم حوثي جديد على المخا.. الجيش اليمني يسقط 5 مسيرات وصاروخين
هل يتزوج الرجل غير زوجته في الجنة؟.. 7 بشارات لكل امرأة صبورة
قصف إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان
الزمالك يصعد ضد بيزيرا.. ملف شامل وشكوى محتملة لـ فيفا
«تنظيم الاتصالات» عن خط عمرو عمارة: العقد صحيح.. وسيتم محاسبة الفرع حال ثبوت إساءة الاستخدام
حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل
بقوة 1.578 حصانًا.. بوجاتي تكشف الستار عن ديسترييه الجديدة
برلماني: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يؤكد قوة المنتج المصري عالميًا
قرعة شقق تعاونيات الإسكان بالعاشر من رمضان 17 أغسطس.. التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسباب غياب منصف بقرار عن بعثة الأهلي وموعد انضمامه لمعسكر إسبانيا

منصف
منصف
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل غياب الجزائري منصف بقرار، لاعب الأهلي الجديد، عن بعثة الفريق التي سافرت إلى إسبانيا لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

ونقل أحمد حسن عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن منصف بقرار حصل على إجازة استثنائية بسبب ظروف عائلية، خاصة أنه لم يحصل على إجازة خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطه بخوض مباريات مع فريقه الكرواتي السابق.

وأوضح المصدر أن اللاعب من المقرر أن ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، ليلحق بزملائه ويبدأ استعداداته مع الفريق تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى إسبانيا مساء الخميس، وانطلق الفريق في خوض تدريباته البدنية أمس الجمعة، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، وسط مشاركة عدد من الصفقات الجديدة.

وشهدت قائمة الأهلي في المعسكر الإسباني تواجد عدد من اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق، وهم سفيان بن جديدة، وعلي محمود، وأقطاي عبد الله، إلى جانب منصف بقرار، الذي سيلتحق بالبعثة خلال الأيام المقبلة.

ويخوض الأهلي خلال معسكر إسبانيا عددًا من المباريات الودية، في إطار تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، والوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني، ضمن بطولة كأس خوان جامبر 2026، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

وتحظى مواجهة الأهلي وبرشلونة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل ظهورًا تاريخيًا للفريق الأحمر في بطولة كأس خوان جامبر للمرة الأولى في تاريخ النادي، أمام أحد أكبر الأندية العالمية وعلى ملعبه التاريخي.

نجم منتخب مصر بعثة الفريق الأهلي الأهلي في إسبانيا الحسين عموتة المدير الفني الحسين عموتة قائمة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس .. هل قررت التعليم تأجيله؟|توضيح عاجل

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

عمرو دياب

80 ألف جنيه.. سعر حذاء عمرو دياب في حفل يلا ساحل

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترشيحاتنا

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

اسعار السبائك الذهب

ارتفاع جديد.. سعر سبيكة 10 و20 جراما عيار 24

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر

بعد إتاحتها رسميًا.. تفاصيل نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالأزهر 2026

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد