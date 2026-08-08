أسباب غياب منصف بقرار عن بعثة الأهلي وموعد انضمامه لمعسكر إسبانيا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل غياب الجزائري منصف بقرار، لاعب الأهلي الجديد، عن بعثة الفريق التي سافرت إلى إسبانيا لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

ونقل أحمد حسن عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن منصف بقرار حصل على إجازة استثنائية بسبب ظروف عائلية، خاصة أنه لم يحصل على إجازة خلال الفترة الماضية بسبب ارتباطه بخوض مباريات مع فريقه الكرواتي السابق.

وأوضح المصدر أن اللاعب من المقرر أن ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل، ليلحق بزملائه ويبدأ استعداداته مع الفريق تحت قيادة المدير الفني الحسين عموتة.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى إسبانيا مساء الخميس، وانطلق الفريق في خوض تدريباته البدنية أمس الجمعة، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، وسط مشاركة عدد من الصفقات الجديدة.

وشهدت قائمة الأهلي في المعسكر الإسباني تواجد عدد من اللاعبين المنضمين حديثًا إلى صفوف الفريق، وهم سفيان بن جديدة، وعلي محمود، وأقطاي عبد الله، إلى جانب منصف بقرار، الذي سيلتحق بالبعثة خلال الأيام المقبلة.

ويخوض الأهلي خلال معسكر إسبانيا عددًا من المباريات الودية، في إطار تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، والوصول إلى أعلى معدلات الجاهزية.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام برشلونة الإسباني، ضمن بطولة كأس خوان جامبر 2026، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 19 أغسطس المقبل على ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

وتحظى مواجهة الأهلي وبرشلونة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة أنها تمثل ظهورًا تاريخيًا للفريق الأحمر في بطولة كأس خوان جامبر للمرة الأولى في تاريخ النادي، أمام أحد أكبر الأندية العالمية وعلى ملعبه التاريخي.