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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد نقل سفارتها للقدس.. كولومبيا تعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة

وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الكولومبي
وزير الخارجية الإسرائيلي ونظيره الكولومبي
ناصر السيد

اعترفت الحكومة الكولومبية الجديدة يوم الاثنين بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة منذ سبعينات القرن الماضي.

وكتبت وزارة الخارجية الكولومبية: "بالنظر إلى عدم الاستقرار الإقليمي المستمر في الشرق الأوسط، وبالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمرتفعات الجولان لأمن إسرائيل، فإن حكومة كولومبيا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على هذه المنطقة، فضلاً عن حق إسرائيل في حماية نفسها من التهديدات الخارجية"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضافت الخارجية الكولومبية : "في هذا السياق الأمني ​​الإقليمي، تدرك كولومبيا أن الحفاظ على سيطرة إسرائيل وسيادتها على مرتفعات الجولان هو عنصر أساسي في دفاعها الوطني وقدرتها على حماية مواطنيها والحفاظ على سلامتهم".

في عام 2019، خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقودًا من السياسة الأمريكية بتوقيعه على إعلان يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وهي هضبة استراتيجية استولت عليها إسرائيل من سوريا خلال عدوان يونيو عام 1967.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار كولومبيا بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

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