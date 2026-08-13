وزير الخارجية التركي: نتمنى انضمام مصر إلى اتفاق مكة

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الخميس عن امنياته بانضمام مصر إلى اتفاق مكة الذي يضم أيضا إلى جانب تركيا كلا من السعودية وباكستان.

وجاء تصريح وزير الخارجية التركي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بمدينة العالمين حيث تناولت المباحثات عددا من الملفات الثنائية والإقليمية.

وأكد وزير الخارجية التركي أن اتفاق مكة هو اتفاق تاريخي للمنطقة، لنحل مشاكلنا بأنفسنا لافتا إلى أنه كانت هناك مشاورات مع مصر حول اتفاق مكة ونتمنى انضمامها لكون شريكا لنا.

وأشار فيدان إلى أن في اتفاق مكة يهدف إلى زيادة الأمن والحفاظ على المنطقة وتعزيز الاستقرار.

ووجه فيدان الشكر للحكومة المصرية على حفاوة الاستقبال، العلاقات بين مصر وتركيا تسير في مستوي عالي جدا وتسهم في إحلال السلام بالمنطقة، مؤكدا أن أنقرة تواصل التعاون مع القاهرة بكل ما أوتيت من قوة.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده تسعى إلى رفع مستويات العلاقات مع القاهرة إلى أقصى حد، لافتا إلى أن أن مصر وتركيا حملتهم التاريخ والجغرافيا مسؤولية كبيرة.