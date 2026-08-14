كواليس انتقال علي محمود لـ الأهلي.. ودور عصام سراج في حسم الصفقة

كشف علي محمود، لاعب وسط الأهلي الجديد، كواليس انتقاله إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا أنه لم ينشغل بتفاصيل المفاوضات التي دارت بين الأهلي وإنبي، بعدما حصل على وعد من رئيس ناديه السابق بالعمل على تحقيق ما فيه مصلحته.

وقال علي محمود للمركز الاعلامى للاهلي إنه كان يركز فقط على الاستعداد للانتقال إلى الأهلي، موضحًا أنه كان يريد أن يكون جاهزًا حال إتمام الصفقة، دون أن يشغل نفسه بتفاصيل المفاوضات أو مراحلها المختلفة.

وأشاد لاعب الأهلي الجديد بالدكتور عصام سراج الدين، مدير التعاقدات بالنادي، مؤكدًا أنه قام بدور مهم في إتمام الصفقة، كما أظهر مرونة كبيرة خلال التعامل مع مسؤولي إنبي للوصول إلى الاتفاق النهائي.

وتطرق علي محمود إلى المنافسة داخل الأهلي، وحظوظه في حجز مكان بالتشكيل الأساسي، مؤكدًا أن الأمر في النهاية يعتمد على التوفيق من الله، إلى جانب الاجتهاد والعمل المستمر من جانب اللاعب.

وأوضح أن مهمته تتمثل في تقديم أفضل ما لديه خلال التدريبات والمباريات، ومحاولة الوصول إلى أقصى مستوى ممكن، مشيرًا إلى أن الظهور بشكل جيد عندما يحصل على فرصة المشاركة سيساعده على تثبيت أقدامه والحصول على مكان بصورة مستمرة.

وأكد لاعب الوسط أن المنافسة القوية داخل الأهلي تمثل أمرًا طبيعيًا في نادٍ يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، مشددًا على أن اللاعب يجب أن يركز على دوره ويبذل كل ما يستطيع دون الانشغال بأمور أخرى.

كما تحدث علي محمود عن التجارب التي خاضها قبل وصوله إلى الأهلي، موضحًا أن بعضها كان يعتقد في البداية أنها خطوات إلى الوراء، لكنها ساعدته كثيرًا على بناء شخصيته داخل الملعب وخارجه.

وأشار إلى أن اللعب في ملاعب صعبة والتعرض لضغوط وأجواء مختلفة جعله أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الصعبة، مؤكدًا أنه عندما انتقل لاحقًا إلى أجواء أكثر استقرارًا أصبح أكثر هدوءًا، وقادرًا على دخول المباريات والتأقلم معها سريعًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن هذه التجارب جعلته لا يتفاجأ بسهولة بأي موقف، وأنه أصبح يعرف جيدًا كيفية التعامل مع الضغوط، مع وضع كامل تركيزه داخل الملعب بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية.



