الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تتخذ إجراءات عاجلة بعد كسر ماسورة غاز بأبو صوير



أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية اتخاذ إجراءات طوارئ عاجلة عقب حدوث كسر في ماسورة غاز بمركز أبو صوير، أسفل ترعة الإسماعيلية، مما أدى إلى قطع المياه عن المدينة وضواحيها.



وأوضحت الشبكة أن قطع المياه جاء كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين، حيث تم سحب عينات من المياه وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من جودتها وسلامتها قبل إعادة وصولها إلى المنازل.



وناشدت الشبكة المواطنين ضرورة تأمين احتياجاتهم من المياه وتجنب تشغيل الأجهزة أو الغسالات خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار ضغط المياه وعودة الخدمة بشكل طبيعي.



كما وجهت المواطنين، في حال استمرار انقطاع المياه لفترة طويلة، إلى التواصل مع الخط الساخن 114 للإبلاغ وطلب الدعم.



وأكدت الشبكة ضرورة ترك المياه تتدفق لفترة قصيرة عند عودتها، قبل البدء في استخدامها بشكل طبيعي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان سلامة المواطنين.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار التعامل الفوري مع تداعيات كسر الماسورة، ومتابعة الموقف ميدانيًا لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بصورة آمنة وطبيعية.