رئيس الطائفة الإنجيلية: التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في لقاء رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي "ميناتي"، تحت عنوان "تطوير القدرات المؤسسية من خلال معايير الاعتماد"، وذلك بمقر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقد حضر اللقاء الدكتور إلياس غزال، المدير التنفيذي للرابطة، والقس عيد صلاح، مسؤول المكتبة الرقمية، والدكتورة غريس الزغبي، مسؤولة شؤون الاعتماد، إلى جانب عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، وممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية من مختلف أنحاء مصر.

التعليم اللاهوتي

وفي كلمته، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن "التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة"، مشددًا على أن التعليم اللاهوتي لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، بل يحمل رسالة عملية تسهم في بناء الكنيسة وخدمة المجتمع، وإعداد قادة يمتلكون المعرفة اللاهوتية والقدرة على التعامل مع تحديات العصر.

وأشار إلى أن جودة التعليم اللاهوتي تنعكس بصورة مباشرة على فاعلية الخدمة ورسالة الكنيسة، مؤكدًا أن تطوير المؤسسات اللاهوتية أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات المتسارعة، الأمر الذي يستلزم تبني معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات التعليمية، ويرتقي بمستوى البرامج الدراسية، ويؤهلها لتقديم تعليم لاهوتي يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويلبي احتياجات الكنيسة والمجتمع.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أن هناك خطة واهتمامًا كبيرًا لاعتماد جميع كليات اللاهوت التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، ويعزز مكانة التعليم اللاهوتي في مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ثمّن الدكتور القس أندريه زكي الدور الذي تقوم به رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي "ميناتي" في دعم كليات ومعاهد اللاهوت بالمنطقة، وتعزيز ثقافة الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات اللاهوتية لتبادل الخبرات وتطوير الأداء الأكاديمي والمؤسسي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار احتفال رابطة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتعليم اللاهوتي "ميناتي" بمرور خمسة وثلاثين عامًا على تأسيسها، وضمن برنامجها للتطوير المهني، الذي يهدف إلى دعم المؤسسات اللاهوتية، وتعزيز الشراكة بين الكليات والمعاهد اللاهوتية، وترسيخ معايير الجودة والتميز المؤسسي.

وتضمن البرنامج محاضرة متخصصة بعنوان "تطوير المؤسسات اللاهوتية من خلال معايير ميناتي"، قدمتها الدكتورة جريس الزغبي، مسؤولة شؤون الاعتماد، واستعرضت خلالها أهمية تطبيق معايير الاعتماد في تطوير المؤسسات اللاهوتية، وبناء أنظمة مؤسسية مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم اللاهوتي، إلى جانب جلسات للحوار والتعارف وتبادل الخبرات بين ممثلي الكليات والمعاهد اللاهوتية المشاركين.