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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الغربية: إحباط تهريب 123 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعاها في السوق السوداء

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي
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أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار جهود المحافظة في إحكام الرقابة على منظومة السلع المدعمة، والتصدي بكل حسم لمحاولات الاستيلاء على الدعم أو تهريب الدقيق البلدي المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وشدد على أن الحفاظ على المال العام وصون حقوق المواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، وأن أجهزة الرقابة لن تتهاون مع أي مخالفة تمس الأمن الغذائي أو تستهدف الإضرار بمنظومة الدعم.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح أنه في هذا الإطار، وبناءً على معلومات وردت إلى المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، بشأن اعتزام أحد الأشخاص نقل كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله خارج منظومة المخابز البلدية؛ تم تشكيل حملة تموينية مكبرة برئاسته.

وجرى إعداد كمين محكم بأحد الطرق التي دلت عليها التحريات، وتمكنت الحملة من استيقاف السيارة المشتبه بها، وبفحصها تبين أنها محملة بـ123 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5%، زنة الواحدة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 6 أطنان و150 كيلوجرامًا، كانت في طريقها للتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة والكميات المضبوطة والتحفظ عليها بالكامل، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، مع إخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال أعمالها، في إطار استمرار الحملات الرقابية المكثفة التي تستهدف إحكام السيطرة على تداول السلع المدعمة ومنع أي محاولات للاتجار بها خارج القنوات الرسمية.

ردع مخالفين 

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية يومية بالتنسيق مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بإهدار حقوق المواطنين أو العبث بمنظومة الدعم.

 ومن جهته، أكد المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن أجهزة الرقابة التموينية مستمرة في توجيه الضربات الاستباقية لمهربي الدقيق المدعم، وأن أي محاولة للمساس بمنظومة الدعم ستواجه بإجراءات قانونية رادعة دون استثناء.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل حملات تموينية رقابية

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