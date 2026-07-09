حسن جعفر: إجراء انتخابات المحليات خطوة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال منظومة البناء المؤسسي للدولة، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز المشاركة الشعبية وتطوير آليات الإدارة المحلية.



وأوضح جعفر، في تصريح صحفي له اليوم، أن إجراء انتخابات المحليات يأتي في توقيت مهم، خاصة بعد ما شهدته الدولة من جهود كبيرة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على متابعة الأداء التنفيذي، ونقل احتياجات المواطنين، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجالس المحلية تمثل حلقة اتصال أساسية بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، باعتبارها الأقرب إلى الشارع والأكثر قدرة على رصد المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها، بما يدعم خطط التنمية داخل المحافظات والمراكز والقرى.

وأضاف حسن جعفر أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد وتأهيل كوادر محلية تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة على العمل الميداني، مشددًا على أهمية مشاركة الشباب والعناصر المؤهلة في هذا الاستحقاق بما يساهم في ضخ دماء جديدة داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأكد النائب أن وجود مجالس محلية قوية وفاعلة سيكون له دور كبير في تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية والمساءلة، ويساعد على رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وسرعة التعامل مع أي أوجه قصور، بما يحقق تطلعات المواطنين ويرفع مستوى الثقة في مؤسسات الدولة.

ولفت نائب الصعيد إلى أن انتخابات المجالس المحلية تمثل أحد المحاور المهمة لترسيخ مفهوم اللامركزية، ومنح المحافظات دورًا أكبر في إدارة مواردها وتحديد أولوياتها التنموية وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحاته، بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو استكمال مؤسساتها الدستورية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن عودة المجالس المحلية المنتخبة ستكون إضافة قوية لمسار التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.