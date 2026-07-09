قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ودع المونديال بشرف.. برنامج منتخب مصر من أتلانتا إلى القاهرة
نتنياهو: الحرب لم تنته.. وإيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا
الأهلي يعلق على مقترح زيادة أندية دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
مصطفى بكري: التمريض مهنة إنسانية عظيمة.. والممرضون «ملائكة الرحمة» في خدمة المرضى
4 نجوم مهددون بالغياب عن نصف النهائي.. إنذار واحد يحرم المغرب من عناصر مؤثرة أمام فرنسا
علي أبو جريشة: منتخب مصر أثبت أنه قادر على مواجهة الكبار دون رهبة
الفرنسي كليمون توربين حكما لمباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
الأرصاد تحذر: ارتفاع الرطوبة بشكل ملحوظ غدا والشعور بالحرارة يزداد
مستشار وزير البيئة الأسبق: ارتفاع الحرارة والتوسع العمراني وراء زيادة ظهور الثعابين
أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنوك بعد قرار المركزي اليوم
البنك المركزي يشرح أسباب تثبيت سعر الفائدة .. تفاصيل
ياسمين عز تهاجم حكم مباراة مصر والأرجنتين: ظالم مفتري.. وحسبي الله ونعم الوكيل فيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حسن جعفر: إجراء انتخابات المحليات خطوة مهمة لتعزيز المشاركة الشعبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال منظومة البناء المؤسسي للدولة، وتعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز المشاركة الشعبية وتطوير آليات الإدارة المحلية.


وأوضح جعفر، في تصريح صحفي له اليوم، أن إجراء انتخابات المحليات يأتي في توقيت مهم، خاصة بعد ما شهدته الدولة من جهود كبيرة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات، وهو ما يتطلب وجود مجالس محلية منتخبة قادرة على متابعة الأداء التنفيذي، ونقل احتياجات المواطنين، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المجالس المحلية تمثل حلقة اتصال أساسية بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، باعتبارها الأقرب إلى الشارع والأكثر قدرة على رصد المشكلات والتحديات التي تواجه المواطنين والعمل على إيجاد حلول لها، بما يدعم خطط التنمية داخل المحافظات والمراكز والقرى.

وأضاف حسن جعفر أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد وتأهيل كوادر محلية تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة على العمل الميداني، مشددًا على أهمية مشاركة الشباب والعناصر المؤهلة في هذا الاستحقاق بما يساهم في ضخ دماء جديدة داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأكد النائب أن وجود مجالس محلية قوية وفاعلة سيكون له دور كبير في تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية والمساءلة، ويساعد على رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وسرعة التعامل مع أي أوجه قصور، بما يحقق تطلعات المواطنين ويرفع مستوى الثقة في مؤسسات الدولة.

ولفت نائب الصعيد إلى أن انتخابات المجالس المحلية تمثل أحد المحاور المهمة لترسيخ مفهوم اللامركزية، ومنح المحافظات دورًا أكبر في إدارة مواردها وتحديد أولوياتها التنموية وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحاته، بالتأكيد على أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو استكمال مؤسساتها الدستورية وتعزيز المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى أن عودة المجالس المحلية المنتخبة ستكون إضافة قوية لمسار التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجالس المحلية استكمال منظومة البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة دبلوم الصنايع برقم الجلوس 2026 .. الآن على صدى البلد

سعر الذهب

عيار 21 نزل 1800 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعر الذهب قبل قرار البنك المركزي

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026

نتيجة دبلوم التجارة برقم الجلوس 2026 على صدى البلد|شوف درجاتك

ترشيحاتنا

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى بالنزهة لنشرها فيديوهات خادشة للحياء تتنافى

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها

حادث ارشيفية

بالأسماء: كانا يعبران الطريق معًا.. فعادا إلى أسرتهما أحدهما جثمانًا والآخر مصابًا بنزيف في المخ

بالصور

إنزال 550 ألف زريعة أسماك في 3 ترع بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

وزير الصناعة ومحافظ الشرقية يلتقيان مستثمري العاشر من رمضان ويتفقدان كبرى الصروح الصناعية

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

دراسة تحذر: مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض رئوي قاتل

تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة
تأثير غير مباشر للإصابة بإلتهاب المفاصل بمشاكل الرئة الخطيرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا؟.. لن تتوقع الفوائد

فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين
فوائد بذور اليقطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد